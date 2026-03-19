Ava Yaman\'ın iftar davetinde giydiği kıyafet olay oldu

TRT'nin dikkat çeken dizilerinden Taşacak Bu Denizde Eleni karakterine hayat veren Ava Yaman, katıldığı iftar daveti sonrası sosyal medyada tartışmaların odağı haline geldi. Genç oyuncunun doğal görünümü ve tarzı bazı kullanıcılar tarafından eleştirilirken, bazı isimler ise Yaman'a destek verdi.

Dizinin ardından takipçi sayısı hızla artan Ava Yaman, son olarak Bilal Erdoğan tarafından düzenlenen iftar programında görüntülendi. Ava Yaman'ın saçları ve kıyafeti üzerinden yapılan yorumlar gündem olurken, bazı kullanıcılar ise genç oyuncuya destek vererek eleştirilere tepki gösterdi.

DAVETE HAZIRLIKSIZ MI KATILDI?

Bazı paylaşımlarda, Yaman'ın davete hazırlıksız katıldığı öne sürülerek, "Kız çekimdeymiş, röportaj yapılacağından haberi yokmuş. Son anda hazırlanıp gelmiş. Babası da yönlendirmemiş; 3-5 kuruş fazla vermemek için menajer tutmamış. Bu kızın bugün yediği linci ise asla unutmayacağım" ifadeleriyle eleştirilerin haksız olduğu savunuldu.

Genç oyuncu gecede böyle görüntülendi;