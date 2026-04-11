Ava Yaman isyan etti: Fotoğraflarım değil, yeteneğim konuşulsun

“Taşacak Bu Deniz” dizisinde Eleni Miryano karakterine hayat veren Ava Yaman, performansıyla dikkatleri üzerine çekmiş, aynı zamanda O Ses Türkiye yarışmasında sergilediği performansla da uzun süre konuşulmuştu. Son dönemde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Yaman, hakkında yapılan yorumlara sessiz kalmadı.

“YETENEĞİMLE KONUŞULMAK İSTİYORUM”

Fotoğrafları üzerinden yapılan yorumlara sitem eden Yaman, oyunculuğu ve sesiyle ön plana çıkmak istediğini dile getirdi:

“Benim fotoğraflarım hakkında yorumlar yapılıyor. Ben isterim ki oyunculuğumla, sesimle ilgili yorumlar yapılsın.”

ÖZGÜRLÜK VURGUSU YAPTI

Kendisine yöneltilen eleştiriler karşısında net bir duruş sergileyen Yaman, bireysel özgürlüğün altını çizdi:

“Çünkü özgürlük var deniliyor, bu da benim özgürlüğüm.”

“ROL YAPARAK SEVİLMEK İSTEMEM”

Samimi açıklamalarıyla dikkat çeken Yaman, gerçek kimliğinden ödün vermeyeceğini şu sözlerle ortaya koydu:

“Olmadığım biri olarak sevilmektense, olduğum kişi olarak nefret edilmeyi tercih ederim.”