Aydın Aydın, su sıkıntısına dikkat çekmek için yaptığı klibin çekimlerinde ağladı - Son Dakika

Aydın Aydın, su sıkıntısına dikkat çekmek için yaptığı klibin çekimlerinde ağladı

Son Güncelleme: 23.08.2023 14:52

Kuraklık nedeniyle dünyada yaşanan su sıkıntısına dikkat çekmek isteyen sanatçı Aydın Aydın, 'Su sesi ' ismini verdiği bir türkü besteleyerek klip çekti. Hakkari'deki Kaval Şelalesi ile su çekilmesinin yaşandığı Van'ın Gürpınar ilçesindeki Zernek Baraj Gölü'nde klip çeken Aydın, baraj gölünün çekilen çamurunda da yürüyüp, emekleyerek gözyaşı döktü.

Çevre, doğa katliamları, trafik, kadına yönelik şiddet, koronavirüs gibi olaylarla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla, çektiği kliplerle gündeme gelen türkücü Aydın Aydın, bu kez de kuraklık ve su sıkıntısına dikkat çekmek için 'Su sesi ' ismini verdiği türküyü besteledi. Türkünün klip çekimlerini Hakkari'de yapan Aydın, Kaval Şelalesi'ne girip su sıkıntısına dikkat çekti. Türkücü Aydın, kuraklık sonucu su çekilmesinin yaşandığı Van'ın Zernek Baraj Gölü'ndeki çamurda da emekleyerek gözyaşı döktü.

"ÇOCUKLARIMIZA SAĞLIKLI BİR DÜNYA BIRAKAMADIK"

Sanatçı Aydın, kuraklık sonucu su çekilmesinin yaşandığı Zernek Baraj Gölü başta olmak üzere birçok sulak alanın çölleştiğini söyledi. Aydın, "Her taraf kurudu. Çocuklarımıza, torunlarımıza sağlıklı bir dünya bırakmadık. Buzullar eriyor. Hakkari'nin Cilo-Sat Dağları'ndaki bölgede buzullar erimeye başladı. Çünkü biz suyun kadrini, kıymetini bilmedik. Suyu israf ettik, suyu kirlettik, sahip çıkamadık ve bugün de su maalesef bizi bırakıp gitti. Aslında çok geç değil. Bütün dünyaya seslenmek istiyorum. Lütfen bu suya sahip çıkalım, suyu israf etmeyelim kirletmeyelim. Temiz bir dünya için bu görev hepimizin. Lütfen suya sahip çıkalım" dedi

Aydın Aydın, su sıkıntısına dikkat çekmek için yaptığı klibin çekimlerinde gözyaşlarına hakim olamadı
Aydın Aydın, su sıkıntısına dikkat çekmek için yaptığı klibin çekimlerinde gözyaşlarına hakim olamadı
Aydın Aydın, su sıkıntısına dikkat çekmek için yaptığı klibin çekimlerinde gözyaşlarına hakim olamadı
Aydın Aydın, su sıkıntısına dikkat çekmek için yaptığı klibin çekimlerinde gözyaşlarına hakim olamadı

Hakkari, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aydın Aydın, su sıkıntısına dikkat çekmek için yaptığı klibin çekimlerinde ağladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın Aydın, su sıkıntısına dikkat çekmek için yaptığı klibin çekimlerinde ağladı - Son Dakika
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