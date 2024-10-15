Bahar Candan, ablası Nihal Candan'ı otel odası sırrını ifşa etti - Son Dakika
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Bahar Candan, ablası Nihal Candan'ı otel odası sırrını ifşa etti

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Kısa bir süre önce dolandırıcılık suçuyla cezaevine giren ve ardından tahliye edilen Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler bu kez özel hayatlarıyla gündeme geldiler. Ablası Nihal Candan'ın kendisine kazık attığını ifade eden Bahar Candan, "Otelde aynı odada kalmışlar" dedi.

15.10.2024 15:22  Güncelleme: 15:34
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Bir dönem izlenme rekorları kısa moda programına katılarak adlarını duyuran Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler, kasım ayında dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Candan kardeşlerden öncelikli olarak Nihal Candan yemek yeme bozukluğu rahatsızlığını gerekçe göstererek tahliye edilmişti. Kardeşi Bahar Candan'ın tahliyesi ise birkaç hafta önce gerçekleşmişti.

"SEVGİLİMLE AYNI ODADA KALMIŞ"

İkilinin tahliyelerinin yankıları sürerken bu kez Bahar Candan'ın ablası Nihal Candan'la ilgili sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Peş peşe paylaşımlar yaparak ablasının sevgilisi ile birlikte olduğunu öne süren Bahar Candan, "Ablam, benim eski sevgilimle aynı odada kalmış. Ablam kırmızı geceliğiyle ölmek üzereyken, sevgilim otel odasında saçını örmüş" ifadelerine yer verdi.

"ANNEM, ABLAMI BENİM SEVGİLİME VERMİŞ"

Bahar Candan bununla da kalmayıp "Kocası ablama bakmak istemiyor diye annem ablamı benim sevgilime vermiş. Ben çok yalnızım ruhen çöküşteyim. Bana yardım edin sesimi kimse duymuyor" dedi.

İşte o paylaşımlar;

Bahar Candan, ablası Nihal Candan'ı otel odası sırrını ifşa etti
Bahar Candan, ablası Nihal Candan'ı otel odası sırrını ifşa etti
Bahar Candan, ablası Nihal Candan'ı otel odası sırrını ifşa etti
Bahar Candan, ablası Nihal Candan\'ı otel odası sırrını ifşa etti

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Son Dakika Magazin Bahar Candan, ablası Nihal Candan'ı otel odası sırrını ifşa etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • ferhat eser:
    TEK YOL ŞERİAT 31 22 Yanıtla
  • Adem Saruhan:
    Yaw bu soytarıları niye haber yapıp reklamlarını yapıyorsunuz??? 45 0 Yanıtla
  • COŞKUN BARIŞ:
    Size tahliye verenler utansın 28 0 Yanıtla
  • Hakan Yücel:
    rezalet bunlar bu ülkede yaşa ne olur yaşamasada 27 0 Yanıtla
  • Ali :
    Araba gibiler Müsteriler kullanip kullanip atiyorlar yerine yenisini aliyorlar eee normal Km yükseldikce fiyatta da indirim gidiyorlar 23 0 Yanıtla
  • M G:
    Ya şu kaçak etleri pazarlayıpta gündem yaratmayın artık bığtıkya bığtıkk 18 0 Yanıtla
  • Abdullah ŞENATEŞ:
    Kendilerini reklam etmek için her yolu deniyorlar ve ne hikmet ise başarı oluyorlar Memleket ne hallere düştü 10 0 Yanıtla
  • Abdullah ŞENATEŞ:
    Bu haberi sizlerin paylaşmasıda tartışmaya açıl Maymunların yediği her haltı paylaşıp yayınlamak onarın ekmeğine yağ sürmektir Lütfen bu konuda hassasiyet göstermenizi rica ederiz 8 0 Yanıtla
  • Emre Bey:
    Yeni Türkiye 5 2 Yanıtla
  • Feriha Erkan:
    babası dekanmis cekmezlerse sevinirmis.Nasil bir omurga varsa adamda pes artık. 1 0 Yanıtla
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