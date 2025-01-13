Balkondan düşen 37 yaşındaki ünlü model ve DJ hayatını kaybetti - Son Dakika
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Balkondan düşen 37 yaşındaki ünlü model ve DJ hayatını kaybetti

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Avustralyalı DJ ve model Courtney Mills, Bali'deki tatilinde yaşadığı trajik bir kaza sonucunda hayatını kaybetti. Kuta sahil beldesindeki otelinin balkonundan düşerek ağır yaralandı ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

13.01.2025 13:52  Güncelleme: 13:57
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Avustralya'nın tanınmış DJ'lerinden ve modellerinden olan Courtney Mills (37), Bali'deki tatili sırasında trajik bir kazada hayatını kaybetti. Mills, Kuta sahil beldesindeki otelinin balkonundan düşerek ağır yaralandı.

Melbourne'lü DJ, iki köpeğini ziyaret etmek için gittiği adada geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırıldı. Acil ameliyata alınan Mills, iki gün sonra ailesi yanındayken hayata gözlerini yumdu.

Ablası Kiana ve annesi Diane, son anlarında yanında olmak için Endonezya'ya uçtu. Instagram'dan yapılan paylaşımda Kiana, "Kardeşim yaşam desteğine bağlandı ve birçok ameliyat geçirdi, ancak ne yazık ki ağır yaralanmalardan kurtulamadı" dedi.

Mills için ailesi, "Özgür ruhlu ve maceracı bir insandı" açıklamasını yaparken, annesi Diane Mayne, "Güzel, büyük kalpli ve neşeliydi. Hayatı dolu dolu yaşadı" diyerek kızını anlattı.

Bali'yi "ikinci evi" olarak gören Mills, daha önce adada birkaç yıl yaşamış, ardından Melbourne'e ailesinin yanına dönmüştü. 2023'te de Bali'de bir merdivenden düşerek beyin kanaması geçirmişti.

Melbourne'ün önde gelen gece kulüplerinde çalan ve uluslararası bir kariyere sahip olan Mills'in ölümü, eğlence dünyasında büyük üzüntü yarattı. Sosyal medyada 151 bin, Soundcloud'da 25 bin takipçisi bulunan sanatçı için çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı.

Mills'in cenazesi Çarşamba günü Bali'de yakılacak. Ablası Kiana, "Burası onun ikinci eviydi, bu yüzden onu burada onurlandırmak ve bir parçasını burada bırakmak istiyoruz. Külleriyle Melbourne'e dönüp, Courtney tarzında bir yaşam kutlaması yapacağız" açıklamasında bulundu.

Balkondan düşen 37 yaşındaki ünlü model ve DJ hayatını kaybetti
Balkondan düşen 37 yaşındaki ünlü model ve DJ hayatını kaybetti
Balkondan düşen 37 yaşındaki ünlü model ve DJ hayatını kaybetti
Balkondan düşen 37 yaşındaki ünlü model ve DJ hayatını kaybetti
Balkondan düşen 37 yaşındaki ünlü model ve DJ hayatını kaybetti

Avustralya, Magazin, Müzik, Yaşam, Dünya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Magazin Balkondan düşen 37 yaşındaki ünlü model ve DJ hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • monşer null:
    Güzelim cennete Gitti 8 14 Yanıtla
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