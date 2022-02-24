Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde bu akşam neler olacak? Kardeşini kaybeden Isabel ne yapacaktır? - Son Dakika
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Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde bu akşam neler olacak? Kardeşini kaybeden Isabel ne yapacaktır?

24.02.2022 16:12

TRT'in sevilen dizilerinden biri olan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde bu akşam heyecanlı sahneler yaşanıyor. Martin ise Pietro'ya duyduğu bağlılıkla ablasının yardım çağrısını reddederek intihar etmişti. Kardeşini kaybeden Isabel ne yapacaktır? Oruç Reis ile Isabel arasındaki ilişki nasıl olacaktır?

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI DİZİSİNDE BU AKŞAM NELER OLACAK?

Verdikleri çetin mücadeleler neticesinde Kalimnos Kalesi'ne girmeyi başaran Baba Oruç, Hızır Reis ve leventleri Pietro'yu öldürerek kaleyi fethetmiş ve Osmanlı sancağını asmıştı. Askerleriyle taarruza verdiği destekte şehri alan Mesih Paşa ise Kalimnos fethinin serdarı olarak Oruç Reis'i saymıştı. Kalimnos'u kendilerine yurt edinecek.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde bu akşam neler olacak? Kardeşini kaybeden Isabel ne yapacaktır?

Barbaros kardeşleri neler beklemektedir? Davaları yolunda Akdeniz'i bir Türk yurdu haline getirmeyi amaçlayan Oruç ve Hızır Reis'in karşısına geçmişten gelen hangi düşmanlar çıkacaktır?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde bu akşam neler olacak? Kardeşini kaybeden Isabel ne yapacaktır?

Ağabeyi Pietro tarafından şuuru zehirlenerek kalede alıkonulan Meryem gerçeği görmeyi başarmış ve gizlice bir plan kurarak Hızır ve Oruç Reis'in kaleye girmesine yardım etmişti. Davasına ve sevdiklerine yeniden kavuşan Meryem ile Hızır'ın arasında neler yaşanacaktır?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde bu akşam neler olacak? Kardeşini kaybeden Isabel ne yapacaktır?

Hayatını kardeşi Martin'i bulmaya adayan Isabel, onun Pietro için çalışan bir casus olduğunu öğrenerek Kalimnos fethine gelmiş ve düştüğü çukurdan kurtulması için yardım elini uzatmıştı. Martin ise Pietro'ya duyduğu bağlılıkla ablasının yardım çağrısını reddederek intihar etmişti. Kardeşini kaybeden Isabel ne yapacaktır? Oruç Reis ile Isabel arasındaki ilişki nasıl olacaktır?

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Son Dakika Magazin Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde bu akşam neler olacak? Kardeşini kaybeden Isabel ne yapacaktır? - Son Dakika


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