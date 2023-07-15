Barış Atay, Meclis'e giremediği için Türkiye'yi terk ettiği iddiasını esprili bir dille yalanladı - Son Dakika
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Barış Atay, Meclis'e giremediği için Türkiye'yi terk ettiği iddiasını esprili bir dille yalanladı

15.07.2023 15:53

Türkiye İşçi Partisi'nden Antalya 2. sıra milletvekili adayı olan oyuncu Barış Atay'ın Meclis'e giremediği için ülkeyi terk ettiği iddiası ortaya atıldı. Ancak Atay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu iddiayı yalanladı.

Türkiye İşçi Partisi'nden Antalya 2. sıra milletvekili adayı olan oyuncu Barış Atay'ın Meclis'e giremediği için ülkeyi terk ettiği ileri sürüldü. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Atay, iddianın doğru olmadığını söyledi.

İDDİAYI YALANLADI

Seçimin ardından sessizliğe bürünen Barış Atay'ın Türkiye'yi terk ederek doğduğu yer olan Almanya'ya gittiği iddia edildi. Siyasete ara veren Barış Atay'ın Almanya'da tiyatro yapacağı da konuşulanlar arasındaydı. Türkiye'yi terk ettiği ileri sürülen Barış Atay, Twitter hesabından hakkında yapılan haberi yayınlayarak "Peki Barış Atay'ın bundan haberi var mı?" diyerek yalanladı.

Barış Atay, Meclis'e giremediği için Türkiye'yi terk ettiği iddiasını yalanlandı
Barış Atay, Meclis'e giremediği için Türkiye'yi terk ettiği iddiasını yalanlandı
Barış Atay, Meclis'e giremediği için Türkiye'yi terk ettiği iddiasını yalanlandı
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Barış Atay, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Barış Atay, Meclis'e giremediği için Türkiye'yi terk ettiği iddiasını esprili bir dille yalanladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Barış Atay, Meclis'e giremediği için Türkiye'yi terk ettiği iddiasını esprili bir dille yalanladı - Son Dakika
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