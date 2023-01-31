Barış Manço'nun vasiyetini eşi Lale Manço Ahıskalı açıkladı: 2023 şarkısını sahnede söylemek istiyordu, hologramla yapacağız - Son Dakika
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Barış Manço'nun vasiyetini eşi Lale Manço Ahıskalı açıkladı: 2023 şarkısını sahnede söylemek istiyordu, hologramla yapacağız

31.01.2023 15:59

Lale Manço Ahıskalı, ünlü sanatçı Barış Manço'nun yıllar önce kendilerine söylediği vasiyeti açıkladı. Manço'nun ölüm yıldönümünden önce konuşan Ahıskalı, "2023 bestemi bir senfoni orkestrası eşliğinde icra edeceğim' diyor. Bu bizim vasiyet olarak kabul ettiğimiz bir şey ve yerine getirilmesi gereken bir emir diye kabul ediyoruz ve bunu mutlaka gerçekleştireceğiz" sözleriyle heyecanlandırdı.

Anadolu rock ve pop müziğin önde gelen isimlerinden şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço, 2 Şubat 1999 yılında hayatını kaybetti. Manço için düzenlenecek anma günü kapsamında konuşan eşi Lale Manço Ahıskalı, sanatçının yıllar önce kendilerine söylediği vasiyeti açıkladı.

"2023 ESERİ ÇOK ETKİLEYİCİ"

Barış Manço'nun "Kayaların oğlu" ifadesinin yer aldığı şiirsel bir prologla başlayan "2023" eserinin çok enteresan bir beste olduğunu söyleyen Ahıskalı, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 2023'teki yani 100. yılına atfedilerek yazılmış bir metin ve onun Türkiye Cumhuriyeti'ne inancını, onun gücüne ve nasıl ayakta duracağına inandığını gösteriyor. Çok etkileyici bir metin olduğunu düşünüyorum" dedi.

Lale Manço Ahıskalı, Barış Manço'nun vasiyetini açıkladı: 2023 şarkısını sahnede söylemek istiyordu, hologramla yapacağız

VASİYETİNİ AÇIKLADI

2023 eserinin bestelenmesinin üzerinden 50 yıl geçtiğini söyleyerek sanatçının vasiyetini açıkladı. Ahıskalı, konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Barış Manço'nun bir de vasiyeti var 2023 parçasıyla ilgili olarak, 'Ben 2023'te 80 yaşında olacağım. O zaman belki Doğukan'ın kolunda sahneye çıkacağım ve 2023 bestemi bir senfoni orkestrası eşliğinde icra edeceğim.' diyor. Bu bizim vasiyet olarak kabul ettiğimiz bir şey ve yerine getirilmesi gereken bir emir diye kabul ediyoruz ve bunu mutlaka gerçekleştireceğiz."

Barış Manço'nun hologramının da yer alacağı projeye ilişkin bilgi veren Ahıskalı, "Barış Manço'yu biz 2023'te mutlaka sahneye çıkaracağız ve senfoni eşliğinde 2023'te dinleyeceğiz" şeklinde konuştu.

Lale Manço Ahıskalı, Barış Manço'nun vasiyetini açıkladı: 2023 şarkısını sahnede söylemek istiyordu, hologramla yapacağız

"BARIŞ MANÇO İLE DOLU DOLU 25 YIL GEÇİRDİK"

1975'te henüz 20 yaşındayken tanıştığı sanatçıyla dolu dolu 25 yıl geçirdiklerini söyleyen Ahıskalı, "Hep böyle üçer yıl aralıklarla hayatımızda bir takım etaplar oldu. 1975'te tanıştık, 1978'de evlendik, 1981'de Doğukan, 1984'te Batıkan doğdu. Bu süreç Barış Manço'nun Türkiye'de çok popüler olduğu dönemlerdi. Muhteşem konserlerini yaptığı, harika bestelerini verdiği, çok güzel albümler çıkardığı sahnedeki Barış Manço dönemiydi" dedi.

Lale Manço Ahıskalı, Barış Manço'nun vasiyetini açıkladı: 2023 şarkısını sahnede söylemek istiyordu, hologramla yapacağız

BARIŞ MANÇO'NUN 2023 YILIYLA İLGİLİ SÖZLERİ VİRAL OLMUŞTU

1999 yılında hayatını kaybeden Barış Manço'nun 1995 yılında Osaka'da verdiği konserde 2023'le ilgili söyledikleri sosyal medyada gündem olmuştu. Japonya'da sahneye çıkan Barış Manço, 2023 şarkısından bahsederek bu yılla ilgili dileklerini sıralamıştı. Konser esnasında Türk Bayrağı sallayarak şarkısından bahseden Barış Manço, "O yıl benim ülkem, Türkiye 100. yaşına basacak. Parçamızın adı 2023. Cumhuriyetimiz 2023'te 100 yaşına basacak. O yıl ben de 80 yaşına basacağım. 2023 yılında tekrar buraya gelmek istiyorum. Osaka'da tekrar bu şarkıyı çalmak istiyorum" diyor.

Lale Manço Ahıskalı, Barış Manço'nun vasiyetini açıkladı: 2023 şarkısını sahnede söylemek istiyordu, hologramla yapacağız
Lale Manço Ahıskalı, Barış Manço'nun vasiyetini açıkladı: 2023 şarkısını sahnede söylemek istiyordu, hologramla yapacağız
Lale Manço Ahıskalı, Barış Manço'nun vasiyetini açıkladı: 2023 şarkısını sahnede söylemek istiyordu, hologramla yapacağız
Kaynak: AA
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Lale Manço Ahıskalı, Barış Manço'nun vasiyetini açıkladı: 2023 şarkısını sahnede söylemek istiyordu, hologramla yapacağız Lale Manço Ahıskalı, Barış Manço'nun vasiyetini açıkladı: 2023 şarkısını sahnede söylemek istiyordu, hologramla yapacağız 7'den 77'ye gönüllere taht kuran sanatçı: Barış Manço 7'den 77'ye gönüllere taht kuran sanatçı: Barış Manço

Barış Manço, Lale Manço, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Barış Manço'nun vasiyetini eşi Lale Manço Ahıskalı açıkladı: 2023 şarkısını sahnede söylemek istiyordu, hologramla yapacağız - Son Dakika

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SON DAKİKA: Barış Manço'nun vasiyetini eşi Lale Manço Ahıskalı açıkladı: 2023 şarkısını sahnede söylemek istiyordu, hologramla yapacağız - Son Dakika
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