Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun babası yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun babası yaşamını yitirdi

28.11.2022 15:26

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun 1 ay önce beyin kanaması geçiren 73 yaşındaki babası Şükrü Gençoğlu, bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Güçlü sesiyle ve özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Sıla Gençoğlu'nun babası Şükrü Gençoğlu, 1 ay önce beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı. Bir süredir hastanede tedavi gören Gençoğlu'ndan kötü haber geldi.

VEFAT ETTİ

Sıla Gençoğlu'nun babası, bu sabah İzmir'de tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Gençoğlu'nun cenaze töreniyle ilgili henüz bir şey bilinmezken babasının ölümüyle yıkılan Sıla Gençoğlu da henüz bir açıklama yapmadı.

01 Ocak 1949 tarihinde Acıpayam Kelekçi'de doğan kimya mühendisi Şükrü Gençoğlu, eczacı Ömür Gençoğlu ile evliydi.

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun babası hayatını kaybetti

KIZINA KONSER ÖNCESİ SÜRPRİZ YAPMIŞTI

Şükrü Gençoğlu, geçtiğimiz sene ağustos ayında Didem'de konser hazırlığı yapan kızına sürpriz yapmıştı. O anları Instagram hesabından paylaşan şarkıcı, "Babam da sürpriz yapıp, soundcheck'i bastığına göre bu akşam fırtına gibi geçecek" ifadelerini kullanmıştı.

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun babası yaşamını yitirdi
Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun babası hayatını kaybetti
Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun babası hayatını kaybetti
Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun babası hayatını kaybetti
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Son Dakika Magazin Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun babası yaşamını yitirdi - Son Dakika


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