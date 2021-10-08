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Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti - Son Dakika

Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti

08.10.2021 12:27

Eski Survivor yarışmacısı Aycan Yanac, sosyal medya hesabından başörtülü bir fotoğrafını paylaştı. Başörtülü fotoğrafıyla ilgili yapılan bir paylaşıma güldüğü için kendisine tepki gösteren takipçisini ifşa eden Yanac, "Sizin gibi insanlara Allah beyin versin" ifadesini kullandı.

Survivor 2020'de mücadele eden ve başarılı performansıyla adından söz ettiren Ayca Yanac, paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Yanac, son olarak başörtülü bir pozunu paylaştığı için gündem oldu.

BAŞÖRTÜSÜ TAKIP POZ VERDİ

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve 1,3 milyon takipçisi bulunan Aycan Yanac, annesini başörtüsünü takarak ayna karşısında poz verdi. Fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Yanac, "Annemin geldiği çok mu belli?" notunu düştü.

Başörtülü pozunu paylaşan Aycan Yanaç, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti

"ALLAH BEYİN VERSİN"

Sevilen isim, daha sonra takipçilerinin kendisine yaptığı photoshoplu fotoğrafı paylaşarak güldü. Ancak Yanac'ın başörtülü fotoğrafına gülmesi bazı takipçilerini kızdırdı. Bir takipçisinden gelen "Neden ahaha? Hicab komik bir şey mi?" mesajını ifşa ederek tepki gösteren Yanac, "Ben ne gülüyorum siz ne anlıyorsunuz. Arkadaşlar bırakın şu negatifliği. Sizin gibi insanlara Allah beyin versin" dedi.

Başörtülü pozunu paylaşan Aycan Yanaç, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
Başörtülü pozunu paylaşan Aycan Yanaç, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti

baş örtüsü, Survivor, Mevla, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti - Son Dakika
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