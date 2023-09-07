Bennu Gerede'den evinde ölü bulunan eski eşi Cem Büyükhanlı'ya veda mesajı: Parlayan bir ışıktın - Son Dakika

Bennu Gerede'den evinde ölü bulunan eski eşi Cem Büyükhanlı'ya veda mesajı: Parlayan bir ışıktın

Son Güncelleme: 07.09.2023 15:08

Büyükhanlı Holding'in varisi Cem Büyükhanlı'nın İstanbul Bebek'teki evinde ölü bulunmasının ardından 1 yıl evli kaldığı eski eşi oyuncu Bennu Gerede'den dikkat çeken bir veda mesajı geldi. Üzüntüsünü dile getiren Gerede, ''Sevgili Cem'im, Gerçekten parlayan bir ışıktın, olağanüstü yetenekli. Ancak ağır bir acı yükü taşıyordun. Bu gezegende birlikte geçirdiğimiz zaman için minnettarım ve umarım bir sonraki yolculuğunda aradığın sevgiyi ve huzuru bulursun'' dedi.

Büyükhanlı Holding'in varisi Cem Büyükhanlı, İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Bebek semtindeki evinde ölü bulundu. Büyükhanlı'nın vefatı sonrası paylaşım yapan eski eşi oyuncu Bennu Gerede'nin kullandığı ifadeleri okuyan herkesi duygulandırdı.

AKCİĞER RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ

Evinde köpeğiyle yalnız yaşayan Büyükhanlı'nın ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Büyükhanlı, yaklaşık bir hafta önce akciğerlerindeki rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmişti.

OYUNCU BENNU GEREDE İLE EVLİ KALMIŞTI

Cem Büyükhanlı, oyuncu Bennu Gerede ile 2010-2011 yılları arasında evli kalmıştı. Bennu Gerede, Büyükhanlı'nın ölümünün ardından sosyal medyada şu paylaşımı yaptı; "Sevgili Cem'im, Gerçekten parlayan bir ışıktın, olağanüstü yetenekli. Ancak ağır bir acı yükü taşıyordun. Çok büyük acı çeken bir ruh, kafese kapatılmış bir hayvan gibiydin, bu dünyanın taşıyamayacağı kadar uçsuz bucaksızdın. Bu gezegende birlikte geçirdiğimiz zaman için minnettarım ve umarım bir sonraki yolculuğunda aradığın sevgiyi ve huzuru bulursun. Kalbimde sonsuza kadar özel bir yerin olacak. Huzur içinde yat."

Bennu Gerede'den hayatını kaybeden eski eşi Cem Büyükhanlı'ya veda mesajı: Parlayan bir ışıktın

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Son Dakika Magazin Bennu Gerede'den evinde ölü bulunan eski eşi Cem Büyükhanlı'ya veda mesajı: Parlayan bir ışıktın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bennu Gerede'den evinde ölü bulunan eski eşi Cem Büyükhanlı'ya veda mesajı: Parlayan bir ışıktın - Son Dakika
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