Öz amcasında Berdan Mardini'ye şok suçlama: Beni öldürmek istiyor - Son Dakika
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Öz amcasında Berdan Mardini'ye şok suçlama: Beni öldürmek istiyor

12.11.2022 12:02
Öz amcasında Berdan Mardini'ye şok suçlama: Beni öldürmek istiyor

Berdan Mardini'nin öz amcası Şahin Karademir, ünlü şarkıcı tarafından dolandırıldığını ve 15 kişi tarafından Avcılar'daki evinin önünde dövdürüldüğünü iddia etti.

Ünlü türkücü Berdan Mardini'nin öz amcası Şahin Karademir, yeğeni tarafından dolandırıldığını ve Mardini'nin azmettirdiği kişiler tarafından dövüldüğünü iddia etti. Ünlü türkücü Berdan Mardini'nin öz amcası Şahin Karademir, yeğeni tarafından dolandırıldığını ve Mardini'nin azmettirdiği kişiler tarafından dövüldüğünü iddia etti.

"BENİ ÖLDÜRMEK İSTİYOR"

"5 yılda bitirdiğim projeyi ona verdim, yeniden kurdum ama peşimi bırakmıyor. Beni öldürmek istiyor" diyen Karademir, "Berdan Mardini Karademir'e, nitelikli dolandırıcılıktan dava açtım, beni tehdit ediyor ve 'seni öldüreceğim.' diyor." şeklinde konuştu.

"6,5 MİLYON LİRA HACİZ GELDİ"

2,5 milyon lira değerindeki gayrimenkullerinin, Mardini'nin elinde olduğunu iddia eden amca, "Benim kapıma ondan dolayı 6,5 milyon lira haciz geldi." ifadelerini kullandı.

15 KİŞİNİN SALDIRISINA UĞRADI

Ticari anlaşmazlıklar ve dolandırıcılık iddiaları sonrası Mardini hakkında şikayette bulunan Şahin Karademir, şikayetin ardından Avcılar'daki evinin önünde 15 kişinin saldırısına uğradı. Kardemir, saldırı için gelen şahısların saldırı sırasında "Göreceksin sen! Berdan Mardini'nin kredi çekmesine izin vermeyeceksin ha?" ifadelerini kullandığını söyledi.

BERDAN MARDİNİ'DEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Saldırıda Şahin Karademir'in eşi Elvan Karademir ve kuzeni Erol Karademir de yaralanırken, üçü de saldırganlar ile Bardan Mardini'den şikayetçi oldular. Saldırıya ilişkin konuşan Elvan Karademir, "11 yaşındaki çocuğumun gözleri önünde, babasına defalarca vurdular" diye konuştu.

ARAÇTA BULUNANLAR ŞOKE ETTİ

Söz konusu iddialara ilişkin türkücü Berdan Mardini'den henüz bir açıklama gelmezken olay sonrası saldırganlar, olay yerine geldikleri araçları bıraktı ve koşarak uzaklaştılar. Söz konusu araçların içinde ise av bıçağı, balta ve döner bıçağı bulundu.

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Berdan Mardini, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Öz amcasında Berdan Mardini'ye şok suçlama: Beni öldürmek istiyor - Son Dakika


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