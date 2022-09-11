Geçtiğimiz aylarda İzmir'de nişan yüzüğü takarak evlilik yolunda ilk adımı atan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, bugün Zekeriyaköy'deki evlerinin bahçesinde nikah masasına oturdu.
Sevilen çift nikahın ardından Polonezköy'de düğün yaptı. Ünlü çiftin düğünden kareleri sosyal medyada paylaşıldı.
Retro tarzında bir gelinlik tercih eden güzel oyuncu Yıldız Atiksoy, çoğu kullanıcının beğenisini toplarken bazı kişiler gelinliğin göğüs kısmındaki düşüklüğe takıldı.
Son Dakika › Magazin › Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy evlendi! Gelinlik tartışma konusu oldu - Son Dakika