Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy evlendi! Gelinlik tartışma konusu oldu - Son Dakika
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Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy evlendi! Gelinlik tartışma konusu oldu

11.09.2022 10:40

Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, yaklaşık iki yıllık birlikteliklerini resmileştirerek dün akşam yapılan düğünle dünyaevine girdi. Atiksoy'un gelinliğiyse sosyal medyada çok sayıda eleştiri aldı.

Geçtiğimiz aylarda İzmir'de nişan yüzüğü takarak evlilik yolunda ilk adımı atan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, bugün Zekeriyaköy'deki evlerinin bahçesinde nikah masasına oturdu.

DÜĞÜNDEN İLK KARELER GELDİ

Sevilen çift nikahın ardından Polonezköy'de düğün yaptı. Ünlü çiftin düğünden kareleri sosyal medyada paylaşıldı.

GELİNLİĞİN GÖĞÜS KISMI TARTIŞMA KONUSU OLDU

Retro tarzında bir gelinlik tercih eden güzel oyuncu Yıldız Atiksoy, çoğu kullanıcının beğenisini toplarken bazı kişiler gelinliğin göğüs kısmındaki düşüklüğe takıldı.

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2 yıldır aşk yaşayan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy evlendi 2 yıldır aşk yaşayan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy evlendi

Yıldız Çağrı Atiksoy, Berk Oktay, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy evlendi! Gelinlik tartışma konusu oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy evlendi! Gelinlik tartışma konusu oldu - Son Dakika
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