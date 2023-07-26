Billur Kalkavan'ın mezarı yeniden yapılıyor - Son Dakika
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Billur Kalkavan'ın mezarı yeniden yapılıyor

26.07.2023 11:16

Ünlü oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan'ın mezarının bakımsız ve terk edilmiş hali sevenlerini üzdü. Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı ise eleştirilere maruz kalmıştı. Ancak Bahadırlı, mezar yapımında hukuksal yetkisinin olmadığını belirterek kendini savundu. Sonunda geçtiğimiz hafta mezar yapımına başlandı ve birkaç güne kadar tamamlanması planlanıyor.

9 ay önce akciğer kanseriyle mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybeden ünlü oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan'ın mezarının son hali sevenlerini kahretti. Kalkavan'ın mezarına bakmadığı iddia edilen sevgilisi Buğra Bahadırlı eleştirilmişti. Yaşananların ardından ünlü oyuncunun mezar yapımına başlandığı öğrenildi.

Mezarın bakımsız, terk edilmiş hali tüm sevenlerini üzdü. Ünlü oyuncunun mezar taşının ise kırık olması nedeniyle Billur Kalkavan'ın uzun yıllar hayat arkadaşlığını yapan Buğra Bahadırlı vefasızlıkla suçlanmıştı. Buğra Bahadırlı konuyla ilgili şunları söyledi: Bana büyük haksızlık yapılıyor. Bilip - bilmeden eleştiriyorlar. Hakaret edenler bile oldu. Kişilik haklarıma saldırıdan dolayı hepsi hakkında hukuksal hakkımı kullanacağım. Ben Billur'un resmi eşi değilim. Bu yüzden mezar yapımında benim hukuksal hakkım yok. Mezar, bir aile mezarı. Billur'un ailesinden kişiler de orada yatıyor. Kırık olan mezar taşı, eski. Yeni değil... Mezarda bir çökme olduğu için kırılmış. Hukuksal hakkım yok ama elbette ailesiyle görüşüp yeni mezar taşı için ortak karar aldık. Siparişini de bayramdan önce verdik. Bu işler iki günde olmuyor. İzin alma süreci, yenisinin yapılma aşaması belli bir zamanı alıyor. Tadilattan geçeceği için kurumuş çiçeklerin yerine yenisini de ekmedik. Durum, bundan ibaret. Kimse benim Billur'a karşı olan sevgimi, onun anısına olan saygımı sorgulamasın."

Bahadırlı'nın da dediği gibi geçtiğimiz hafta mezar yapılmaya başlandı. Mezarı yapan usta, Habertürk'e konuyla ilgili açıklama yaparak şunları söyledi: "Geçen hafta başladık. Birkaç güne kadar biter."

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Buğra Bahadırlı, Billur Kalkavan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Billur Kalkavan'ın mezarı yeniden yapılıyor - Son Dakika


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