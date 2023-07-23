Billur Kalkavan'ın mezarının son hali sevenlerini üzdü - Son Dakika
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Billur Kalkavan'ın mezarının son hali sevenlerini üzdü

23.07.2023 10:02

Ünlü oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan'ın 9 ay önce hayatını kaybetmesinin ardından mezarının bakımsız ve terk edilmiş halinin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Bu durum, Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı'yı eleştirilere maruz bıraktı. Bahadırlı, mezarın kırık olmasının nedeniyle suçlanmasına karşı çıkarak, mezarın aile mezarı olduğunu ve yeni mezar taşı için çalışmaların yapıldığını belirtti.

9 ay önce akciğer kanseriyle mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybeden ünlü oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan'ın mezarının son hali sevenlerini kahretti. Kalkavan'ın mezarına bakmadığı iddia edilen sevgilisi Buğra Bahadırlı ise kendisine gelen eleştirilere karşı suskunluğunu bozdu.

SON HALİ SEVENLERİNİ ÜZDÜ

15 Ekim 2022'de vefat eden Billur Kalkavan'ın ölümünden yalnızca 9 ay sonra mezarının son halinin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

VEFASIZLIKLA SUÇLANDI

Mezarın bakımsız, terk edilmiş hali tüm sevenlerini üzdü. Ünlü oyuncunun mezar taşının ise kırık olması nedeniyle Billur Kalkavan'ın uzun yıllar hayat arkadaşlığını yapan Buğra Bahadırlı vefasızlıkla suçlanmıştı. Gelen tepkilere dayanamayan Bahadırlı sonunda isyan etti.

"KİMSE BENİM BİLLUR'A OLAN SEVGİMİ SORGULAMASIN"

Habertürk'e konuşan Buğra Bahadırlı, konuyla ilgili şunları söyledi: Bana büyük haksızlık yapılıyor. Bilip - bilmeden eleştiriyorlar. Hakaret edenler bile oldu. Kişilik haklarıma saldırıdan dolayı hepsi hakkında hukuksal hakkımı kullanacağım. Ben Billur'un resmi eşi değilim. Bu yüzden mezar yapımında benim hukuksal hakkım yok. Mezar, bir aile mezarı. Billur'un ailesinden kişiler de orada yatıyor. Kırık olan mezar taşı, eski. Yeni değil... Mezarda bir çökme olduğu için kırılmış. Hukuksal hakkım yok ama elbette ailesiyle görüşüp yeni mezar taşı için ortak karar aldık. Siparişini de bayramdan önce verdik. Bu işler iki günde olmuyor. İzin alma süreci, yenisinin yapılma aşaması belli bir zamanı alıyor. Tadilattan geçeceği için kurumuş çiçeklerin yerine yenisini de ekmedik. Durum, bundan ibaret. Kimse benim Billur'a karşı olan sevgimi, onun anısına olan saygımı sorgulamasın."

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Son Dakika Magazin Billur Kalkavan'ın mezarının son hali sevenlerini üzdü - Son Dakika


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