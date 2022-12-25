Model Cansu Taşkın'dan iddialı poz! Yırtmaçlı elbisesiyle yatarak kamera karşısına geçti - Son Dakika
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Model Cansu Taşkın'dan iddialı poz! Yırtmaçlı elbisesiyle yatarak kamera karşısına geçti

25.12.2022 10:55

Bir dönem aşkları ve kıyafetleriyle çok konuşulan sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kırmızı derin yırtmaçlı elbisesiyle yatarak poz veren Taşkın'a beğeniden çok eleştiri yağdı.

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun kendisini eve çağırdığı iddiasıyla bomba etkisi yaratan Cansu Taşkın, o günden bu yana magazin gündeminde çok konuşulan isimlerden. Yaşadığı aşklar kadar paylaşımlarıyla da dikkat çeken ünlü model, son pozuyla yürek hoplattı.

MAKYAJSIZ HALİ OLAY OLMUŞTU

Sosyal medyada paylaştığı birbirinden farklı pozlarıyla beğenileri toplayan ünlü model geçtiğimiz aylarda makyajsız hali ile hayranlarını hayal kırıklığına uğratmıştı.

İDDİALI POZLARINI ART ARDA PAYLAŞTI

Instagram'da 1 milyondan fazla takipçisi olanCansu Taşkın kırmızı elbisesi ve yırtmaçlı elbisesiyle verdiği iddialı pozlarını art arda paylaştı. Güzel modele beğeni yağarken, bazı takipçileri verdiği pozdan dolayı Taşkın'ın eleştiri topuna tuttu.

İşte o pozlar;

YORUMLAR (1)
  • murat atis: Birde avrupayı eleştiriyorsunuz.ben ömrumun yarısını avrupada geçirdim gece kluplerinde Özel davetlerde düğünlerde bile böyle giyinen yok denecek kadar az. Cevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
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Cansu Taşkın, Cinsellik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Model Cansu Taşkın'dan iddialı poz! Yırtmaçlı elbisesiyle yatarak kamera karşısına geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Model Cansu Taşkın'dan iddialı poz! Yırtmaçlı elbisesiyle yatarak kamera karşısına geçti - Son Dakika
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