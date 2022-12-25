Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun kendisini eve çağırdığı iddiasıyla bomba etkisi yaratan Cansu Taşkın, o günden bu yana magazin gündeminde çok konuşulan isimlerden. Yaşadığı aşklar kadar paylaşımlarıyla da dikkat çeken ünlü model, son pozuyla yürek hoplattı.
Sosyal medyada paylaştığı birbirinden farklı pozlarıyla beğenileri toplayan ünlü model geçtiğimiz aylarda makyajsız hali ile hayranlarını hayal kırıklığına uğratmıştı.
Instagram'da 1 milyondan fazla takipçisi olanCansu Taşkın kırmızı elbisesi ve yırtmaçlı elbisesiyle verdiği iddialı pozlarını art arda paylaştı. Güzel modele beğeni yağarken, bazı takipçileri verdiği pozdan dolayı Taşkın'ın eleştiri topuna tuttu.
Son Dakika › Magazin › Model Cansu Taşkın'dan iddialı poz! Yırtmaçlı elbisesiyle yatarak kamera karşısına geçti - Son Dakika