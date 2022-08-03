Ünlü sunucu Saba Tümer'in bikinili pozu beğeni topladı - Son Dakika
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Ünlü sunucu Saba Tümer'in bikinili pozu beğeni topladı

03.08.2022 10:16

Çeşme'de tatil yapan 51 yaşındaki ünlü sunucu Saba Tümer, beyaz bikinisiyle verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Fiziğiyle dikkat çeken Saba Tümer, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Kahkahası ile adından söz ettiren sevilen sunucu ve yazar Saba Tümer, yaz aylarını tatil yaparak geçiriyor. Bir süredir Çeşme'de tatil yapan Tümer, bikinili pozlarını paylaşmayı da ihmal etmiyor.

BİKİNİLİ POZUNU PAYLAŞTI

Instagram'da 1,1 milyon takipçisi bulunan 51 yaşındaki Saba Tümer, denizin içinde beyaz bikinisiyle verdiği pozu paylaştı. Denizin içinde yatarak poz veren Tümer'in düzgün fiziği ise dikkatlerden kaçmadı.

51 yaşındaki Saba Tümer, bikinili pozunu paylaştı

POZLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Uzun süredir tatil yapan Saba Tümer, Instagram hesabından bol bol paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Hesabını aktif olarak kullanan Tümer'in paylaşımları da takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

İşte Saba Tümer'in paylaşımları...

51 yaşındaki Saba Tümer, bikinili pozunu paylaştı
51 yaşındaki Saba Tümer, bikinili pozunu paylaştı
51 yaşındaki Saba Tümer, bikinili pozunu paylaştı
51 yaşındaki Saba Tümer, bikinili pozunu paylaştı
51 yaşındaki Saba Tümer, bikinili pozunu paylaştı
51 yaşındaki Saba Tümer, bikinili pozunu paylaştı
YORUMLAR
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Saba Tümer, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü sunucu Saba Tümer'in bikinili pozu beğeni topladı - Son Dakika


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