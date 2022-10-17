Son günlerinde Billur Kalkavan'ı kahreden olay: Evimizi boşatmamızı istediklerinde hayatla bağı koptu - Son Dakika
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Son günlerinde Billur Kalkavan'ı kahreden olay: Evimizi boşatmamızı istediklerinde hayatla bağı koptu

17.10.2022 11:42

Vücudunu saran mantar nedeniyle yaşamını yitiren Billur Kalkavan'ın 12 yıllık hayat arkadaşı Buğra Bahadırlı, "Evimiz kentsel dönüşüme girince 2 günde 1,5 kilo verip hastaneye yattı. Bu konu yüzünden hayatla bağı azaldı" ifadelerini kullandı.

Türk tiyatrosunun sevilen oyuncularından Billur Kalkavan, kanser tedavisi gördüğü esnada vücudunda oluşan mantar nedeniyle geçtiğimiz cumartesi günü hayata gözlerini yumdu. Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kalkavan'ı son günlerinde kahreden olay da ortaya çıktı.

"'EVİ BOŞLATIN' DEDİKLERİNDE HAYATLA BAĞI AZALDI"

12 yıldır Billur Kalkavan ile aşk yaşayan Buğra Bahadırlı, 2. Sayfa programının sunucularına yaptığı açıklamada Kalkavan'ın son günlerini anlattı. Kalkavan'ın yıllardır yaşadığı Caddebostan'daki evinin kentsel dönüşüme girdiğini anlatan Bahadırlı, "Kentsel dönüşüme çok üzülüyordu, çok canı sıkılıyordu. Vücut çok yorulmuştu. Oturduğumuz ev kentsel dönüşüme girdiği için '90 gün içinde boşaltın' dediler. Billur'un morali çok bozuldu. Üzüntüden 2 günde 1,5 kilo verdi. Bu süreçte hastanede kalmak istedi. 'Yeni evimize geçeriz' demişti ama kısmet olmadı. Tam iyileşmeye başlamıştı ama bu ev konusu yüzünden hayatla bağı azaldı, morali çok bozuldu" şeklinde konuştu.

Buğra Bahadırlı, vefat eden Billur Kalkavan'ı son günlerinde kahreden olayı anlattı: Evimizi boşatmamızı istediklerinde hayatla bağı koptu

BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Billur Kalkavan, bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Kalkavan'ın Instagram hesabından yapılan paylaşımda "Cenazemiz 17.10.2022 Pazartesi günü, ikindi namazını müteakiben, Zincirlikuyu Camisinde kılınacak cenaze namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecektir" ifadelerine yer verildi.

KANSER HASTALARINA SESLENMİŞTİ

Bugün hayatını kaybeden oyuncu Billur Kalkavan, Instagram hesabında yayınladığı 5 Eylül tarihli son videosunda, kanser hastalarına seslenerek "Korkmayın" demişti.

Buğra Bahadırlı, vefat eden Billur Kalkavan'ı son günlerinde kahreden olayı anlattı: Evimizi boşatmamızı istediklerinde hayatla bağı koptu
Buğra Bahadırlı, vefat eden Billur Kalkavan'ı son günlerinde kahreden olayı anlattı: Evimizi boşatmamızı istediklerinde hayatla bağı koptu
Buğra Bahadırlı, vefat eden Billur Kalkavan'ı son günlerinde kahreden olayı anlattı: Evimizi boşatmamızı istediklerinde hayatla bağı koptu
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Son Dakika Magazin Son günlerinde Billur Kalkavan'ı kahreden olay: Evimizi boşatmamızı istediklerinde hayatla bağı koptu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son günlerinde Billur Kalkavan'ı kahreden olay: Evimizi boşatmamızı istediklerinde hayatla bağı koptu - Son Dakika
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