Biran Damla Yılmaz, evlilik yolunda ilk adımı attı

Yasak Elma, Kırgın Çiçekler ve Baraj gibi pek çok başarılı projede yer alan Biran Damla Yılmaz, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. 28 yaşındaki güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla evlilik teklifi aldığını duyurdu.
Parmağındaki tektaşı gösterdiği fotoğrafı Instagram'da "I said yes" (Evet dedim) notuyla paylaşan Yılmaz, hayranlarını hem şaşırttı hem sevindirdi. Ünlü oyuncunun bu sürpriz paylaşımı, kısa sürede büyük ilgi gördü.
Bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Abdurrahman Aydın'ın evlenme teklifine "evet" diyen Yılmaz, bu mutlu haberi takipçileriyle paylaştı. Almanya'da bir kahve zincirinin sahibi olan Aydın ile ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu, evliliğe ilk adımı attı.
Evlilik heyecanı yaşayan Biran Damla Yılmaz, oyunculuk kariyerine de hız kesmeden devam ediyor. Güzel oyuncu, çok yakında "Halef: Köklerin Çağrısı" adlı yeni diziyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
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