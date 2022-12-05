Miss Model Of Turkey'e Emrullah Köroğlu damgası! Hem jüride yer aldı hem yarışmacıların kıyafetlerini tasarladı

27 Kasım tarihinde Afyon Karahisar'ın Sandıklı ilçesinde bulunan May Thermal Resort &SPA' da düzenlenen Miss Model Of Turkey yarışmasının önemli jürileri arasında Ünlü Modacı Emrullah Köroğlu da bulundu

Süheda Erkoç'un birinci olduğu yarışmada jüri üyesi olmasının yanı sıra on yedi yarışmacının gözlere hitap eden kıyafetlerini de yine kendisi hazırlayan yetenekli modacı Emrullah Köroğlu, böylece birbirinden şık tasarımlarıyla bir kez daha kendisinden söz ettirmeyi başararak bir ilke daha imza atmış oldu.

Miss Model of Türkiye Komite Başkanı Meryem Gülbüdak yardımcısı ipek Muşlu ve Onur Erdi harika bir organizasyona imza attı

Yarışmaya katılan modeller;

-Elif Su İzci

-Mihri Samadova

- Duygu Akpınar

- Sude Sarıkaya

- Dilara İleri

- Yağmur Yılmaz

- Nurbanu Esen

- Meryem Kayhan

- Elif Sarıyer

- Nil Gül

- Şenel Danabaş

- Şüheda Erkoç

- Aybeniz Erol

- Tuba Özkan

- Nur Sarı

- Şirin Ece Soyulmaz

- Emine Yücel