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Bircan Bali ifşa edilen özel fotoğrafları hakkında konuştu: Bence öpün ilişki öpüşünce güzel - Son Dakika

Bircan Bali ifşa edilen özel fotoğrafları hakkında konuştu: Bence öpün ilişki öpüşünce güzel

05.12.2021 12:31

Bir dönem İsmail YK'nın kuzeni Özkan Şen'le samimi görüntüleri ortaya çıkan Bircan Bali, Armağan Çağlayan'ın Zor ama Sor programına konuk oldu. Bali, özel fotoğraflarının sızmasıyla ilgili "Birini seviyorsun öpüyorsun, Sonra bunu ifşa eden mi suçlu ben mi? Siz ilişkilerinizde kütüphanede kitap mı okuyorsunuz? Yazık! Bence öpün ilişki öpüşünce güzel" sözlerine yer verdi.

Armağan Çağlayan'ın Zor ama Sor programına Bircan Bali konuk oldu. Bircan Bali samimi itiraflarda bulundu. Bali "Hiç dostum kalmadı" dedi. Bircan Bali yaptığı programla ilgili "Benim hep bir fikrim var. Duramam ben. Artık evde konuşmuyorum parasız olduğu için" dedi. Bircan Bali işi ticarete döktüğünü söyleyerek " Instagram'a da parayla yazıyorum. Bir şey tavsiye edeceksem para alıyorum" açıklamasında bulundu.

"BENİ BÖYLE ŞEYLER GÜÇLENDİRİYOR"

Bircan Bali İsmail YK'nın kuzeni Özkan Şen'leözel fotoğraflarının sızmasıyla ilgili de soruları yanıtladı. Bali konuşmasında "Birini seviyorsun öpüyorsun, bekarsın bekar. Biriyle özel yazışmaların var en özelini yaşıyorsun. Sonra bunu ifşa eden mi suçlu ben mi? Birine k...belik yapmadığımı düşünüyorum. Ayrıldığım için ifşa eden yapar bunu. Beni böyle şeyler güçlendiriyor. Ben bilerek alkollü ve bikinili fotoğraf koymuyorum. Bu içmediğim anlamına gelmez. Siz ilişkilerinizde kütüphanede kitap mı okuyorsunuz? Yazık! Bence öpün ilişki öpüşünce güzel" dedi.

Özel görüntüleri ifşa olan Bircan Bali konuyla ilgili ilk kez konuştu: Bence öpün ilişki öpüşünce güzel

"EN BÜYÜK HAYALİM SİYASETE GİRMEK"

Gülben Ergen ile kişisel bir sorunu olmadığını da açıklayan Bali, en büyük hayalinin siyasete girmek olduğunu belirtti.

Özel görüntüleri ifşa olan Bircan Bali konuyla ilgili ilk kez konuştu: Bence öpün ilişki öpüşünce güzel
Özel görüntüleri ifşa olan Bircan Bali konuyla ilgili ilk kez konuştu: Bence öpün ilişki öpüşünce güzel
Bircan Bali ifşa edilen özel fotoğrafları hakkında konuştu: Bence öpün ilişki öpüşünce güzel
Bircan Bali ifşa edilen özel fotoğrafları hakkında konuştu: Bence öpün ilişki öpüşünce güzel

Armağan Çağlayan, Bircan Bali, Instagram, Kitap, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Bircan Bali ifşa edilen özel fotoğrafları hakkında konuştu: Bence öpün ilişki öpüşünce güzel - Son Dakika Magazin


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