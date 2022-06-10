Bircan Bali ile Ömer Gezen bir kez daha ayrıldı - Son Dakika
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Bircan Bali ile Ömer Gezen bir kez daha ayrıldı

10.06.2022 12:33

2021 yılında tek celsede boşanan Bircan Bali ile Ömer Gezen çifti, ocak ayında yeniden barışmalarının ardından bir kez daha ayrılık kararı aldı.

Uzun yıllardır Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapan Bircan Bali, eylül 2019'da avukat Ömer Gezen ile nikah masasına oturdu. 2020 yılında kızları Saygı Karen'i kucaklarına alan çift, 2021 yılında tek celsede boşandı. Geçtiğimiz ocak ayında barışma kararı alan çiftten yine kötü haber geldi.

"EVLİLİĞİMİZİ YÜRÜTEMEDİĞİMİZİ ANLADIK"

Evliliklerine ikinci şansı veren ve sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapan ikili, yollarını ayırdı. Ayrılık kararını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Bircan Bali, "İkinci kez şans verdiğimiz evliliğimizi yürütemediğimizi anladık. Herkes çok iyi. Aramızda sorun yok, Saygı var" dedi. Çift, sosyal medyada birbiriyle olan fotoğrafları da kaldırdı.

Bircan Bali, ikinci şansı verdiği eski eşi Ömer Gezen'le bir kez daha ayrıldı

İHANET SORUSUNA CEVAP VERMİŞTİ

Söylemezsem Olmaz'ın yanı sıra YouTube kanalı açarak program yapan Bircan Bali, mart ayında Ömer Gezen'i konuk almıştı. Bali, programda eski eşine "Beni hiç aldattın mı?" diye de sormuştu. Kendinden emin olan Gezen ise tek kelimelik cevap vererek "Hayır" demişti. Ömer Gezen, "Benimle evlenmeye nasıl karar verdin?" sorusu üzerine de sözlerine şöyle devam etmişti: "Her şey kendiliğinden gelişti. Karar vererek planlı, programlı yaptığımız bir şey değildi bu."

Bircan Bali, ikinci şansı verdiği eski eşi Ömer Gezen'le bir kez daha ayrıldı
Bircan Bali, ikinci şansı verdiği eski eşi Ömer Gezen'le bir kez daha ayrıldı
Bircan Bali ile Ömer Gezen bir kez daha ayrıldı
Bircan Bali ile Ömer Gezen bir kez daha ayrıldı
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Bircan Bali, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bircan Bali ile Ömer Gezen bir kez daha ayrıldı - Son Dakika


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