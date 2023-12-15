Bircan Bali… YAPIMCISI BİLAL ÖZBİLGE\'NİN BEYİN KANAMASI GEÇİRDİĞİNİ AÇIKLADI!

Ünlü gazeteci Bilal Özbilge'yi Beyaz TV'de izleyici rekorları kıran ve gündemi belirleyen "Söylemezsem Olmaz" programından tanıyoruz.

Uzun yıllardır bu alanda hizmet veren Özbilge, beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Özbilge'nin rahatsızlandığı haberini onunla birlikte çalışan Bircan Bali Instagramdan yaptığı paylaşımla verdi.

Bali, "Canım abim, ailem, dün akşam evinde beyin kanaması geçirdi. Sağlık durumu ile ilgili kesin bir haber veremiyoruz." açıklamasında bulundu.