Ünlü televizyon programı 'Söylemezsem Olmaz'ın başarılı yapımcısı Bilal Özbilge'nin sağlık durumu hakkında endişe verici bir gelişme yaşandı. Programın sevilen sunucusu Bircan Bali, Özbilge'nin beyin kanaması geçirdiğini açıkladı.
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15.12.2023 23:20:01. #1.11#
SON DAKİKA: Bircan Bali… YAPIMCISI BİLAL ÖZBİLGE'NİN BEYİN KANAMASI GEÇİRDİĞİNİ AÇIKLADI! - Son Dakika