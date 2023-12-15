 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bircan Bali… YAPIMCISI BİLAL ÖZBİLGE'NİN BEYİN KANAMASI GEÇİRDİĞİNİ AÇIKLADI! - Son Dakika
Üye Girişi

Bircan Bali… YAPIMCISI BİLAL ÖZBİLGE'NİN BEYİN KANAMASI GEÇİRDİĞİNİ AÇIKLADI!

Ünlü televizyon programı 'Söylemezsem Olmaz'ın başarılı yapımcısı Bilal Özbilge'nin sağlık durumu hakkında endişe verici bir gelişme yaşandı. Programın sevilen sunucusu Bircan Bali, Özbilge'nin beyin kanaması geçirdiğini açıkladı.

Bircan Bali… YAPIMCISI BİLAL ÖZBİLGE\'NİN BEYİN KANAMASI GEÇİRDİĞİNİ AÇIKLADI!
15.12.2023 - 23:14,
Abone Ol

Ünlü gazeteci Bilal Özbilge'yi Beyaz TV'de izleyici rekorları kıran ve gündemi belirleyen "Söylemezsem Olmaz" programından tanıyoruz.

Ünlü gazeteci Bilal Özbilge'yi Beyaz TV'de izleyici rekorları kıran ve gündemi belirleyen

Uzun yıllardır bu alanda hizmet veren Özbilge, beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Uzun yıllardır bu alanda hizmet veren Özbilge, beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Özbilge'nin rahatsızlandığı haberini onunla birlikte çalışan Bircan Bali Instagramdan yaptığı paylaşımla verdi.

Özbilge'nin rahatsızlandığı haberini onunla birlikte çalışan Bircan Bali Instagramdan yaptığı paylaşımla verdi.

Bali, "Canım abim, ailem, dün akşam evinde beyin kanaması geçirdi. Sağlık durumu ile ilgili kesin bir haber veremiyoruz." açıklamasında bulundu.

Bali,

Bilal Özbilge'nin sağlık durumu hakkında şuan kesin bir bilgi bulunmuyor.

Bilal Özbilge'nin sağlık durumu hakkında şuan kesin bir bilgi bulunmuyor.

Kaynak: Magazinkolik
YORUMLAR

Bircan Bali, Beyaz Tv, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bircan Bali… YAPIMCISI BİLAL ÖZBİLGE'NİN BEYİN KANAMASI GEÇİRDİĞİNİ AÇIKLADI! - Son Dakika


21:57
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Memur emeklisi için yüzde 50 civarında artış olacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Memur emeklisi için yüzde 50 civarında artış olacak
21:44
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla öldürdü İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla öldürdü
21:01
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
20:34
Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri yerinden fırladı Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri yerinden fırladı
20:07
Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus'a Arabistan'ı kasıp kavuruyor Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus'a Arabistan'ı kasıp kavuruyor
20:05
Yaşar Okuyan'ın vefat ettiği iddialarına ailesinden yalanlama Yaşar Okuyan'ın vefat ettiği iddialarına ailesinden yalanlama
19:49
Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Ghezzal'a Arabistan'dan talip çıktı Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Ghezzal'a Arabistan'dan talip çıktı
18:10
ABD'de bir öğretmen, İsrail bayrağından rahatsız olan öğrencisini başını kesmekle tehdit etti ABD'de bir öğretmen, İsrail bayrağından rahatsız olan öğrencisini başını kesmekle tehdit etti

Son Dakika
21:57 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Memur emeklisi için yüzde 50 civarında artış olacak
21:44 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla öldürdü
21:01 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
20:34 Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri yerinden fırladı
20:07 Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus'a Arabistan'ı kasıp kavuruyor
20:05 Yaşar Okuyan'ın vefat ettiği iddialarına ailesinden yalanlama
19:49 Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Ghezzal'a Arabistan'dan talip çıktı
18:10 ABD'de bir öğretmen, İsrail bayrağından rahatsız olan öğrencisini başını kesmekle tehdit etti
18:04 Yeniden Refah Partili milletvekillerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na sürpriz ziyaret
17:53 Başıboş köpek sorunu için 3 bakanlık harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 23:20:01. #1.11#
SON DAKİKA: Bircan Bali… YAPIMCISI BİLAL ÖZBİLGE'NİN BEYİN KANAMASI GEÇİRDİĞİNİ AÇIKLADI! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement