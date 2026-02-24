Pelin Karahan ile Bedri Güntay boşanıyor! Evleri bile ayırdılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pelin Karahan ile Bedri Güntay boşanıyor! Evleri bile ayırdılar

Pelin Karahan ile Bedri Güntay boşanıyor! Evleri bile ayırdılar
24.02.2026 08:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçtiğimiz haftalarda "Hayalini bile kuramayacağım bir hayatı yaşıyorum" diyen oyuncu Pelin Karahan'ın mutluluğu kısa sürdü. Karahan ile 12 yıllık hayat arkadaşı Bedri Güntay'ın ayrılacağı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. İki çocukları olan çiftten Bedri Güntay'ın ayrı eve çıkması boşanma iddiasını güçlendirdi.

Oyuncu Pelin Karahan ile 2014 yılında nikah masasına oturduğu iş insanı Bedri Güntay'ın evliliklerinde sorun yaşadığı iddiası magazin kulislerinde konuşulmaya başlandı. Çiftin ayrılık kararı aldığı ve bir süredir ayrı evlerde yaşadığı ileri sürüldü.

Bomba iddia! Pelin Karahan ile Bedri Güntay boşanıyor, evleri bile ayırdılar

EVLERİ AYIRDILAR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; iki çocuk sahibi olan çift, fikir ayrılıkları nedeniyle yollarını ayırma aşamasına geldi. Bedri Güntay'ın ayrı bir eve taşınmasının boşanma söylentilerini güçlendirdiği belirtiliyor. Karahan ile Güntay'ın çocukları Ali Demir ve Eyüp Can'ı ön planda tutarak süreci dostane bir şekilde yürütmeyi planladıkları öne sürülüyor.

Öte yandan Pelin Karahan ve Bedri Güntay cephesinden konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama gelmedi.

Bomba iddia! Pelin Karahan ile Bedri Güntay boşanıyor, evleri bile ayırdılar

"HAYALİNİ BİLE KURAMAYACAĞIM BİR HAYATI YAŞIYORUM"

Pelin Karahan, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada eşi ve çocuklarıyla mutlu bir hayat sürdüğünü belirterek, "Hayalini bile kuramayacağım bir hayatı yaşıyorum. Kariyer kaygım yok, maddi kaygım yok" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlerin ardından ortaya atılan ayrılık iddiası magazin gündeminde şaşkınlık yarattı.

Bomba iddia! Pelin Karahan ile Bedri Güntay boşanıyor, evleri bile ayırdılar

"EŞİME ÇIPLAK FOTOĞRAF GÖNDERİYORLAR"

Pelin Karahan katıldığı bir programda, "Bir ara kadınlar eşime çıplak fotoğraflarını gönderiyorlardı sosyal medyadan ama ben takılmam öyle şeylere, hiç kıskanç değilimdir. Bedri beni ilk yemekte bağladı. Bana iyi geldi. Bir baktım evlenmişiz" ifadelerini kullanmıştı.

Pelin Karahan, Bedri Güntay, Magazin, Ünlüler, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Pelin Karahan ile Bedri Güntay boşanıyor! Evleri bile ayırdılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • aragorn aragorn:
    EEEEE EŞİNİ KISKANMAZ ÖYLE RAHATTT RAHATT DAVRANIRSAN OLACAĞI BUDUR, SANA RAHATLIK BATMIŞ KIZIM 6 3 Yanıtla
  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    haber değeri ne ? 6 1 Yanıtla
  • Tolga Akdemir Tolga Akdemir:
    Çok bile durmuşlar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk futbol tarihine geçen galibiyet 10-0 yendiler Türk futbol tarihine geçen galibiyet! 10-0 yendiler
Aşırı yüklü kamyon kayarak iki aracı biçti o anlar kamerada Aşırı yüklü kamyon kayarak iki aracı biçti; o anlar kamerada
Tek hayali Galatasaray’da oynamak olan Afrikalı gence bakar mısınız Tek hayali Galatasaray'da oynamak olan Afrikalı gence bakar mısınız
Uçurumdaki cesedin sırrı çözüldü En yakınları gözaltında Uçurumdaki cesedin sırrı çözüldü! En yakınları gözaltında
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Başını ezelim’’ dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Başını ezelim'' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti
Uçağa alınmayınca köpeğini havalimanında bırakan yolcu tutuklandı Uçağa alınmayınca köpeğini havalimanında bırakan yolcu tutuklandı
“Babam üniversite okuduğumu sanıyor“ diyen genç kızdan pes dedirten sözler "Babam üniversite okuduğumu sanıyor" diyen genç kızdan pes dedirten sözler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez görevine başladı İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez görevine başladı
Yoksa bu yüzden mi oynamıyor Osimhen hakkında bomba iddia Yoksa bu yüzden mi oynamıyor? Osimhen hakkında bomba iddia
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu Tek tek bulup öldürdüler Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler

10:39
Barcelona Başkanı Joan Laporta, makarna yaptı
Barcelona Başkanı Joan Laporta, makarna yaptı
10:26
Amedspor’a hayat veren Felix Afena Gyan: Her biji Amedspor
Amedspor'a hayat veren Felix Afena Gyan: Her biji Amedspor
10:05
9011’de gol yiyen Fenerbahçe 7 yıl sonra ilki yaşadı
90+11'de gol yiyen Fenerbahçe 7 yıl sonra ilki yaşadı
10:01
Fener taraftarını gece uyutmayan görüntü
Fener taraftarını gece uyutmayan görüntü
09:51
Tam Çin işkencesi İstanbul’da öldürülen iş insanına yaptıkları inanılmaz
Tam Çin işkencesi! İstanbul'da öldürülen iş insanına yaptıkları inanılmaz
09:47
Pedofil milyarderin uçağı bakın hangi ülkede bulundu
Pedofil milyarderin uçağı bakın hangi ülkede bulundu
09:28
Nihat Kahveci Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı
Nihat Kahveci Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı
08:40
Tüm dünyaya yetecek altın keşfedildi Ülkeyi ihya edecek dev rezerv
Tüm dünyaya yetecek altın keşfedildi! Ülkeyi ihya edecek dev rezerv
08:34
Ölüm mangasını yönetiyor Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak
Ölüm mangasını yönetiyor! Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak
08:32
Akaryakıt fiyatları fırladı Motorin tarihte ilk kez bu seviyede
Akaryakıt fiyatları fırladı! Motorin tarihte ilk kez bu seviyede
07:41
Ülke iflas bayrağını çekti Kasasındaki tonlarca altını satmaya hazırlanıyor
Ülke iflas bayrağını çekti! Kasasındaki tonlarca altını satmaya hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 10:42:33. #7.12#
SON DAKİKA: Pelin Karahan ile Bedri Güntay boşanıyor! Evleri bile ayırdılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.