Pelin Karahan ile Bedri Güntay boşanıyor! Evleri bile ayırdılar

Oyuncu Pelin Karahan ile 2014 yılında nikah masasına oturduğu iş insanı Bedri Güntay'ın evliliklerinde sorun yaşadığı iddiası magazin kulislerinde konuşulmaya başlandı. Çiftin ayrılık kararı aldığı ve bir süredir ayrı evlerde yaşadığı ileri sürüldü.

EVLERİ AYIRDILAR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; iki çocuk sahibi olan çift, fikir ayrılıkları nedeniyle yollarını ayırma aşamasına geldi. Bedri Güntay'ın ayrı bir eve taşınmasının boşanma söylentilerini güçlendirdiği belirtiliyor. Karahan ile Güntay'ın çocukları Ali Demir ve Eyüp Can'ı ön planda tutarak süreci dostane bir şekilde yürütmeyi planladıkları öne sürülüyor.

Öte yandan Pelin Karahan ve Bedri Güntay cephesinden konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama gelmedi.

"HAYALİNİ BİLE KURAMAYACAĞIM BİR HAYATI YAŞIYORUM"

Pelin Karahan, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada eşi ve çocuklarıyla mutlu bir hayat sürdüğünü belirterek, "Hayalini bile kuramayacağım bir hayatı yaşıyorum. Kariyer kaygım yok, maddi kaygım yok" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlerin ardından ortaya atılan ayrılık iddiası magazin gündeminde şaşkınlık yarattı.

"EŞİME ÇIPLAK FOTOĞRAF GÖNDERİYORLAR"

Pelin Karahan katıldığı bir programda, "Bir ara kadınlar eşime çıplak fotoğraflarını gönderiyorlardı sosyal medyadan ama ben takılmam öyle şeylere, hiç kıskanç değilimdir. Bedri beni ilk yemekte bağladı. Bana iyi geldi. Bir baktım evlenmişiz" ifadelerini kullanmıştı.