\'Bücür Cadı\'nın Zeliş\'i Merve Erdoğan\'ın son hali gündemde

90'ların sonlarında ekranlara damgasını vuran "Bücür Cadı" dizisinin minik yıldızı Zeliş, aradan geçen 25 yılın ardından bambaşka bir hayatla karşımızda. Çocuk yaşta sergilediği başarılı performansla izleyicilerin hafızasında yer eden Merve Erdoğan, bugün hem bir anne hem de başarılı bir oyuncu olarak hayatına devam ediyor.

22 Haziran 1991 tarihinde Niğde'de dünyaya gelen Merve Erdoğan, henüz üç yaşındayken sahneyle tanıştı. Küçük yaşına rağmen büyük bir yetenek sergileyen Erdoğan, asıl çıkışını 1999 yılında yayın hayatına başlayan "Bücür Cadı" dizisindeki Zeliş karakteriyle yaptı. Sevimliliği, enerjisi ve doğallığıyla kısa sürede milyonların sevgilisi haline gelen minik yıldız, o yıllardan bugüne uzanan istikrarlı bir kariyer inşa etti.

Eğitim hayatına da sanat çizgisinde yön veren Merve Erdoğan, Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olarak yeteneğini akademik temellerle pekiştirdi. "Arka Sıradakiler", "Bir Ömür Yetmez", "Yalaza", "Aşk ve Mavi" ve "Tövbeler Olsun" gibi birçok yapımda rol alarak oyunculuk kariyerini başarıyla sürdürdü.

DÜNYAEVİNE GİRDİ

2020 yılının Aralık ayında müzisyen Mert Carim ile hayatını birleştiren Merve Erdoğan, 2022 yılında kızını kucağına alarak anne oldu. Annelik duygusunu sosyal medya paylaşımlarına da yansıtan oyuncu, doğal ve samimi tarzıyla takipçileri tarafından ilgiyle takip ediliyor.

SOSYAL MEDYADA GÖREN TANIMAKTA ZORLANDI

Son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme gelen Merve Erdoğan, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti. Zeliş olarak hafızalara kazınan küçük kızın, bugün zarif ve olgun bir kadına dönüşmesi, hayranlarını nostaljik bir yolculuğa çıkardı. Bir zamanların çocuk yıldızı artık hem sahnede hem de ailesinde güçlü bir rol üstleniyor.