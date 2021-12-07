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Bugün ne izleyeceksiniz: Masumlar Apartmanı, Sana Söz, Evlilik Hakkında Her Şey ve Destan - Son Dakika

Bugün ne izleyeceksiniz: Masumlar Apartmanı, Sana Söz, Evlilik Hakkında Her Şey ve Destan

07.12.2021 15:30

Salı akşamlarının vazgeçilmez dizilerinin fragmanları yayınlandı. Masumlar Apartmanı, Sana Söz, Evlilik Hakkında Her Şey ve Destan dizilerinin yeni bölümünde neler olacağını haberimizden takip edebilirsiniz.

"MASUMLAR APARTMANI" YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bugün ne izleyeceksiniz: Masumlar Apartmanı, Sana Söz, Evlilik Hakkında Her Şey ve Destan

Kazan dairesinde yaşananların ardından Ceylan duyguları altüst olmuş halde eve gider. Han ise kontrolü kaybettiği için kendine kızgındır. Telafi etmek için Ceylan'ın evine gider ancak olaylar hiç de beklediği gibi gelişmez. Safiye iyileşmeye başlasa da henüz kendini tam olarak toparlayamamıştır. Tomris'in yaptığı bir jest onu çok duygulandırır ancak takıntılarının tetiklenmesi onu zor durumda bırakır.

Gülben, Esat'ın evine gider ve ilk kez baş başa evde vakit geçirirler. Gecenin sonundaysa onları kötü bir sürpriz beklemektedir. Yaşananların ardından Gülben terapiye gider ve seansın sonunda sorununun kaynağıyla yüzleşmeye karar verir. O sırada Safiye de kendini aşan bir adım atacaktır ancak bu adımın sonunda onu bambaşka bir sürprizin beklediğinden habersizdir.

"SANA SÖZ" SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bugün ne izleyeceksiniz: Masumlar Apartmanı, Sana Söz, Evlilik Hakkında Her Şey ve Destan

Ayşe'ye yönelik saldırı ile birlikte kartlar yeniden dağıtılır. Rıza ve Bora arasında adı konulmamış bir savaş başlar. Erdem bu savaşın dışında kalmak istese de Ayşe'yi kurtarması ile birlikte gelişen olaylar onu bir taraf seçmeye zorlar. Erdem-Elif arasındaki gerilim varlığını korurken, Erdem en büyük desteği Aslı'dan görecektir.

Saniye Azmi babanın uğradığı fiziksel şiddete dair izleri fark eder. Artık tehlike çanları Aysel için çalmaktadır. Elif ve Ömer Levent Gürsoy cinayeti nedeniyle yeniden işbirliği yapar. Elif Azmi babayla ilgili bildiklerini, Ömer ise Bora ve Duru arasındaki tanışıklığı birbirlerine söylemenin yollarını arar.

Duru ve Umut'un doğum günü Karaca Ailesi'ni yeniden bir araya getirir ancak beklenmeyen bir misafir ile Elif ve Erdem arasında tekrar ipler kopma noktasına gelir. Duru'ya gelen sürpriz hediye onu geri dönülmez bir yola sürükleyecektir. Bora ve Rıza arasında beklenen hesaplaşma yaşanır.

"EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY" YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bugün ne izleyeceksiniz: Masumlar Apartmanı, Sana Söz, Evlilik Hakkında Her Şey ve Destan

Azra, Melisa davasında kilit tanık olan bakıcıya ulaşmaya kararlıdır. Bunun için Sanem'den yardım ister. Serhan Yıldırım'a Nedim'e karşı kullanabileceği bir delil verirken Nedim'in büroya gelmesiyle işler karışır.DNA sonucunun etkisiyle öfkesine yenik düşen Ural, Sanem ve Alina'yla arasını düzeltmek istemektedir. Ancak bu çabaların sürpriz bir davetle sonuçlanacağından haberi yoktur. Çolpan yeni büroya adapte olmaya çalışırken yeni bir asistan arayışına girer. Azra'ya karşı kendisine Neyran'ı avukat olarak tutan Sergen ve Neyran arasındaki ilişki ilerlemektedir. Bu tehlikeli yakınlaşmanın, Melisa ve Koray davasına çok önemli etkileri olacaktır.Azra ve Yıldırım'ın teklifini reddeden Neyran ve Koray'ın planı işlemektedir. Köşeye sıkışan Azra ve Yıldırım'ın Melisa davasını kazanabilmeleri için artık bir mucizeye ihtiyaçları vardır.

"DESTAN" YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bugün ne izleyeceksiniz: Masumlar Apartmanı, Sana Söz, Evlilik Hakkında Her Şey ve Destan

Destan'ın üçüncü bölümünde, Göklerin eline tutsak düşen Akkız, Çolpan Han'ın Gök Saray'ın belirlediği fidyeyi ödeyip onu kurtarmasını bekler. Oysa Gök'ün kurduğu bir tuzak yüzünden Çolpan Han'ın ve Dağlı tutsakların hayatı tehlikededir. Onu vuran okçunun sarayında tutsak olduğunu bilmeyen Alpagu Han uyanır ama uyandığını herkesten gizler. O ölürken Kardeşi Balamir ve oğulları Kaya ile Temur devlet derdine düşmesi Alpagu Han'ı rahatsız etmiştir. Dağ Hanı Çolpan Han'ın ve Gök Kağanı Alpagu Han'ın verdiği kararlar, Akkız ile Batuga'nın yazgılarına çözülmez bir düğüm atar. Hanların bilediği kılıçlar, bu sefer de iki kahramanımızın yüreklerini mi kanatmıştır?

Bugün ne izleyeceksiniz: Masumlar Apartmanı, Sana Söz, Evlilik Hakkında Her Şey ve Destan

Evlilik Hakkında Her Şey, Masumlar Apartmanı, Sana Söz, Destan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bugün ne izleyeceksiniz: Masumlar Apartmanı, Sana Söz, Evlilik Hakkında Her Şey ve Destan - Son Dakika Magazin


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