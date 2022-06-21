Bülent Ersoy, çıkan haberler hakkında açtı ağzını yumdu gözünü: Ölmedim arkadaşlar

Geçtiğimiz günlerde mezar yerinin belirlendiğini duyuran Bülent Ersoy'un menajeri olduğunu söyleyen Fevzi Siverek, konuya ilişkin yeni açıklamalar yaptı. Siverek, hayranların ulaşmaması için 10 metre derinliğinde bir mezar kazılacağını belirtip, "Asansörle aşağı indireceğiz. Asansör de şifreli olacak. Mezarın maliyeti yaklaşık 1.5 milyon TL tutar." dedi.

ÇIKAN HABERLERE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Usta şarkıcı Bülent Ersoy sosyal medya hesabından hakkında çıkan haberlere "Ölmedim arkadaşlar" diyerek ateş püskürdü. Bülent Ersoy şunları yazdı;

"BİRİLERİ KONUŞSUN, BİRİLERİ HABER YAPSIN"

Yeni medya ve sosyal medya! Birileri konuşsun, birileri haber yapsın, sonra "kopyala yapıştır" dijital medya, yazıyı çoğaltsın. Sevgili Babacığımın cenazesi sırasında söylemiş olduğum sözlerin videosu önce Instagram'da viral oldu, sonra bir röportajımda bu konu soruldu, en sonra da bugün"1.5 milyon TL bütçe ayırdı, Bülent Ersoy'un mezarı derin olacak, asansörle inilecek" başlıklarına kadar geldi.

" Ankara'daki röportajda sormuş olduğunuz gibi, yine bana sormanız gerekirken, hakkımda her açıklama yapan, yapabilen kişi ya da kişilerin bu 'abuk sabuk' sözleri medyada bu kadar büyük yer bulacak mı? Yaşayan bir insana 'Mezarı için 1.5 milyon TL bütçe ayırdı' başlıkları "basın özgürlüğü" kapsamında mı? Bu başlıklar, haberler; mantığa ve haber etiğine uygun mu?"

"Bu arada, üstelik yetkili menajerim de Haluk Şentürk'tür. Her şeyi tolere etmek, sanatçı duruşuna göre davranmak, 'Hadi Ablalarıyım kırılmayayım, kırmayayım' demek, yaşadığımız bu devirde işe yaramıyormuş demek."