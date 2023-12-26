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Bülent Ersoy'dan Safiye Soyman'a olay sözler: Enişteci değilim ama Faik'i merak ediyorum - Son Dakika
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Bülent Ersoy'dan Safiye Soyman'a olay sözler: Enişteci değilim ama Faik'i merak ediyorum

Yeni programlarında ev işlerini beraber yapan çiftlerin cinsel hayatlarının daha iyi olmasıyla ilgili konuşan Safiye Soyman, "Faik ev işinde çok iyi" deyince Bülent Ersoy da "Faik'i merak ettim. Hiç enişteci olmadım ama ben sana bir kanlı gözyaşları döktüreyim de sen gör dünyanın kaç bucak olduğunu" diyerek ağızları açık bıraktı.

26.12.2023 - 11:00,  Güncelleme: 11:14
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Yıllar önce dünyayı gezerek program yapan Banu Alkan, Safiye Soyman ve Bülent Ersoy, bu sefer de YouTube kanalında yayınlanan Dünya Güzellerim Masada programında bir araya geldi. Programdaki açıklamalarıyla dikkat çeken Ersoy, Faik Öztürk'ün ev işlerinde iyi olduğunu söyleyen Safiye Soyman'a verdiği "Faik'i merak ediyorum, hiç enişteci olmadım" tepki herkesi şaşkına çevirdi.

Yapılan bir araştırmaya göre ev işlerini beraber yapan çiftlerin cinsel ilişki uyumunun daha iyi olmasıyla ilgili konuşan ünlü isimler Bülent Ersoy, "Cinsellik olunca niye bana doğru bakılıyor? Bu iki tanesi ne yapıyor? Maşallah yalayıp yutuyorlar. Ama neticede hep bana bakılıyor. Yok benden başlamayın yavrum" dedi. Bunun üzerine Banu Alkan "Bülent Hanımcım biz Safiye'yle şeyiz..." deyinceDiva'dan "Nesiniz? Bakireler." şeklinde yanıt verdi.

Bülent Ersoy'dan olay yaratacak sözler: Enişteci olmadım ama Faik Öztürk'ü merak ediyorum

"ENİŞTECİ OLMADIM AMA FAİK'İ MERAK ETTİM"

Safiye Soyman da uzun yıllardır birlikte olduğu Faik Öztürk'ün ev işinden çok iyi olduğunu söyleyince araya giren Bülent Ersoy, "Şu Faik'i merak ettim. Hayatım boyunca hiç enişteci olmadım ama şu Faik'i... Ben sana bir kanlı gözyaşları döktüreyim de sen gör dünyanın kaç bucak olduğunu aptal Safiye" diyerek ağızları açık bıraktı.

Bülent Ersoy'dan olay yaratacak sözler: Enişteci olmadım ama Faik Öztürk'ü merak ediyorum
Bülent Ersoy\'dan Safiye Soyman\'a olay sözler: Enişteci değilim ama Faik\'i merak ediyorum
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Safiye Soyman, Bülent Ersoy, Faik Öztürk, Banu Alkan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bülent Ersoy'dan Safiye Soyman'a olay sözler: Enişteci değilim ama Faik'i merak ediyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bülent Ersoy'dan Safiye Soyman'a olay sözler: Enişteci değilim ama Faik'i merak ediyorum - Son Dakika
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