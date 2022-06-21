Ersoy siyah renkte olan saçlarını "Hürrem Sultan" kızılı yaptı. Ersoy'un bu halleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yeni imajını "Karabük geliyorum " notuyla Instagram adresinden yayınlayan Bülent Ersoy'a beğeni ve yorum yağdı. Safiye Soyman, Bülent Ersoy'un paylaşımına "Harika aşkıma her şey yakışır" yorumunda bulundu.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika › Magazin › Bülent Ersoy imaj tazeledi! Yeni görünümüyle sosyal medyanın gündemine oturdu - Son Dakika

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