Bülent Ersoy imaj tazeledi! Yeni görünümüyle sosyal medyanın gündemine oturdu - Son Dakika
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Bülent Ersoy imaj tazeledi! Yeni görünümüyle sosyal medyanın gündemine oturdu

21.06.2022 10:01

İmaj tazeleyen Bülent Ersoy, makyajı ve saçlarını turuncu renge boyamasıyla sosyal medya gündemine oturdu. Divanın yeni imajı yorum yağmuruna tutuldu.

Bülent Ersoy, dillere destan tarzıyla her zaman ilgilerin odağı haline gelmeyi başarıyor. Karabük'te vereceği konser öncesi imaj tazeleyen Bülent Ersoy saçlarında köklü bir değişikliğe giderek herkesi şaşırttı.

SAÇLARINI HÜRREM KIZILI YAPTI

Ersoy siyah renkte olan saçlarını "Hürrem Sultan" kızılı yaptı. Ersoy'un bu halleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yeni imajını "Karabük geliyorum " notuyla Instagram adresinden yayınlayan Bülent Ersoy'a beğeni ve yorum yağdı. Safiye Soyman, Bülent Ersoy'un paylaşımına "Harika aşkıma her şey yakışır" yorumunda bulundu.

İşte Diva'nın yeni imajı;

YORUMLAR
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Kaynak: Snob Magazin

Bülent Ersoy, Karabük, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bülent Ersoy imaj tazeledi! Yeni görünümüyle sosyal medyanın gündemine oturdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bülent Ersoy imaj tazeledi! Yeni görünümüyle sosyal medyanın gündemine oturdu - Son Dakika
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