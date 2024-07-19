Bülent Ersoy'un ayrılığı sonrası Dünya Güzellerim Tatilde programı yayından kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Bülent Ersoy'un ayrılığı sonrası Dünya Güzellerim Tatilde programı yayından kaldırıldı

Geniş Video İzle

Bülent Ersoy'un makyörü Tolgahan Karataş ile yaşadığı sorundan dolayı kadrosundan ayrıldığı Dünya Güzellerim Tatilde programı kanalın yayın akışından kaldırıldı.

19.07.2024 12:36  Güncelleme: 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bülent Ersoy, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada makyörü Tolgahan Karataş ile yaşadığı sorundan dolayı Dünya Güzellerim Tatilde programının kadrosunda ayrıldı. Ersoy'un vedasının ardından program da yayından kaldırıldı.

11 BÖLÜMDEN SADECE 2'Sİ YAYINLANABİLDİ

Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Seray Sever'i batmış bir oteli kurtarmaya çalıştığı program, Show TV yönetimiyle yaşanan anlaşmazlıklardan dolayı yayından kaldırıldı. Program, kanalın yayın akışından da silindi. 11 bölümü çekilen ve bu akşam 3. bölümle ekrana gelmesi beklenen programın macerası sadece 2 bölüm sürmüş oldu.

Bülent Ersoy'un ayrılığı sonrası Dünya Güzellerim Tatilde programı yayından kaldırıldı

BÜLENT ERSOY: KENDİ FİNALİMİ VERDİM

Bülent Ersoy, önceki gün yaptığı açıklamada Dünya Güzellerim'den ayrıldığını duyurarak "Bazı kişilerin yönetim noksanlıkları gereği ve başıboş davranış biçimleri sebebiyle daha fazla bu mahallevari avam ortamda kalamayacağımı Bloom Medya patronu sayın Uygar Ataş beyefendiye de ilettirip 11. bölümde kendi finalimi verdim ve programdan ayrıldım" demişti.

Bülent Ersoy'un ayrılığı sonrası Dünya Güzellerim Tatilde programı yayından kaldırıldı
Bülent Ersoy'un ayrılığı sonrası Dünya Güzellerim Tatilde programı yayından kaldırıldı
Bülent Ersoy'un ayrılığı sonrası Dünya Güzellerim Tatilde programı yayından kaldırıldı
Bülent Ersoy\'un ayrılığı sonrası Dünya Güzellerim Tatilde programı yayından kaldırıldı

Bülent Ersoy, Karataş, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bülent Ersoy'un ayrılığı sonrası Dünya Güzellerim Tatilde programı yayından kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Ateş: Yani doğrusu da buydu.Mümkünse bu ve bunun gibi arkadaşlar bir daha tv ye çıkmasın hatta çıkarılmasın. 79 2 Yanıtla
  • Msp Online: isabet olmuş. Dünya güzelleri görmesek hadi neyse dicem 39 2 Yanıtla
  • Coşkun Barış: Bülent abimize yanlış yapılmaz ?? 25 3 Yanıtla
  • tuba kolyiğit: böyle bir program mi vardii 28 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Banu Alkan'ın paraya ihtiyacı var. Diğerlerinin yok. Sadece banu hanıma üzüldüm. Egosuz, naif, hoşgörülüi dünya iyisi bir kadın. 10 5 Yanıtla
    Özgür Çelik: Ben reeldede sohbet imkanı buldum.gercektwn dünya iyisi tatlısı bir hanımefendi. 2 2
  • Halit adiyaman: Bülent ersoy kaprisleri 12 1 Yanıtla
  • İsa Öz: geç bile kalındı böyle saçma sapan programı neden yaparlar???? 11 0 Yanıtla
  • Tazmanya: Çok iyi 7 2 Yanıtla
  • Adem Kunt: Ce hennem yakin 7 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

14:03 Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir
13:32 KADES’ten gelen ihbar Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu KADES'ten gelen ihbar! Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu
12:59 Küresel yazılım sıkıntısı nedeniyle Türk Hava Yolları 84 seferini iptal etti Küresel yazılım sıkıntısı nedeniyle Türk Hava Yolları 84 seferini iptal etti
11:18 4 cinayet, onlarca suç İlk duruşmada tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi 4 cinayet, onlarca suç! İlk duruşmada tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi
10:26 Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı
13:58 Mehmet Büyükekşi’den veda mesajı: Yaptıklarımız Türk futbol tarihine yazıldı Mehmet Büyükekşi'den veda mesajı: Yaptıklarımız Türk futbol tarihine yazıldı
13:14 İş dünyası yasta ATSO Başkanı Ali Bahar tekneden düşerek hayatını kaybetti İş dünyası yasta! ATSO Başkanı Ali Bahar tekneden düşerek hayatını kaybetti
12:37 Bülent Ersoy’un ayrılığı sonrası Dünya Güzellerim Tatilde programı yayından kaldırıldı Bülent Ersoy'un ayrılığı sonrası Dünya Güzellerim Tatilde programı yayından kaldırıldı
12:10 Taraftarlar kahrolacak Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad yolunda Taraftarlar kahrolacak! Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad yolunda
11:51 EURO 2024’e damga vuran Arda Güler’in piyasa değeri güncellendi EURO 2024'e damga vuran Arda Güler'in piyasa değeri güncellendi
11:48 Hadise’den sahne kıyafetleri için yapılan eleştirilere cevap: Konu kafada bitiyor Hadise'den sahne kıyafetleri için yapılan eleştirilere cevap: Konu kafada bitiyor
11:41 Bakan Uraloğlu: Sıkıntı siber saldırı kaynaklı değil Bakan Uraloğlu: Sıkıntı siber saldırı kaynaklı değil
11:18 Sıkıntı bir hayli büyük Havalimanlarındaki bilgi sistemleri mavi ekran vermeye başladı Sıkıntı bir hayli büyük! Havalimanlarındaki bilgi sistemleri mavi ekran vermeye başladı
11:04 Mert Hakan’ın muhteşem golüne Mourinho’dan şaşkın tepki Mert Hakan'ın muhteşem golüne Mourinho'dan şaşkın tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 14:23:35. #1.11#
SON DAKİKA: Bülent Ersoy'un ayrılığı sonrası Dünya Güzellerim Tatilde programı yayından kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement