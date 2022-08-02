Fahriye Evcen'den Kötü Haber Geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Fahriye Evcen'den Kötü Haber Geldi

02.08.2022 11:02
Fahriye Evcen'den Kötü Haber Geldi

Burak Özçivit ve iki yaşındaki oğulları Karan ile Bodrum'da denizin ve güneşin tadını doyasıyla çıkaran Fahriye Evcen'den kötü haber geldi. Evcen ve oğlu Karan, Bodrum tatilinde koronavirüse yakalandı. Peki sağlık durumları nasıl? İşte cevabı...

Burak Özçivit, iki aylık hamile olan eşi Fahriye Evcen ve Nisan 2019'da dünyaya gelen oğulları Karan, şimdilerde Bodrum'da mavi tur yapıyor. Çift, geçtiğimiz gün Yalıkavak'a demir attı.

Fahriye Evcen'den Kötü Haber Geldi

KORONAVİRÜSE YAKALANDILAR

İkinci bebeğine 3.5 aylık hamile olan Fahriye Evcen'in, Bodrum tatilinde koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. 3 yaşındaki oğlu Karan'ın hastalığı kapmasının ardından Bodrum Amerikan Hastanesi'ne başvuran Evcen'in de test sonucu pozitif çıktı.

Fahriye Evcen'den Kötü Haber Geldi

Anne-oğulun evlerinde tedavi gördüğü, Burak Özçivit'in de test yaptıracağı öğrenildi.

Fahriye Evcen'den Kötü Haber Geldi

BURAK ÖZÇİVİT KİMDİR?

Burak Özçivit, 24 Aralık 1984'te İstanbul'da Bülent Özçivit ve Ceyhan Özçivit'in oğlu olarak dünyaya geldi. Burçun Özçivit adında bir kız kardeşi var. 2000 yılında Kazım İşmen Lisesinden mezun olduktan sonra, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık Bölümünde eğitim gördü. 2003 yılı Best Model of Turkey yarışmasında gelecek vadeden seçildi. 2005'te Best Model of Turkey yarışmasına yeniden katılmış ve Best Model of Turkey seçilmiştir. Buna bağlı olarak da Best Model of The World'e katılmış ve dünyanın en iyi ikinci mankeni seçilmiştir.

İlk oyunculuk deneyimini, Zoraki Koca adlı dizide Ömer adlı karakteri canlandırmıştır. Başarılı oyuncu Özçivit'in başrolünde yer aldığı Kuruluş: Osman dizisinin ilk sezonu 20 Kasım 2019'da Türkiye'de büyük bir başarı ile gösterime girdi. Dizi, ünlü dizi Diriliş Ertuğrul'un kahramanı Ertuğrul'un Osmanlı hanedanının oğlu ve halefi Osman Gazi'nin hikayesini anlatıyor. Şu anda ikinci sezon Türkiye'de de büyük bir başarı ile yayınlanıyor. 3'ü En İyi Erkek Oyuncu Burak Özçivit'in aldığı 10 ödüle layık görülen dizi, aralarında Pakistan, Arnavutluk ve Tunus'un da bulunduğu 35 ülke tarafından satın alındı.

BURAK ÖZÇİVİT EŞİ KİM?

2015 yılında Fahriye Evcen ile ilişkisi başladı. 29 Haziran 2017 tarihinde, Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen törenle evlendi. 13 Nisan 2019'da İstanbul Amerikan Hastanesi'nde doğan oğullarına Karan ismini vermişlerdir.

FAHRİYE EVCEN KİMDİR?

Fahriye Evcen, 4 Haziran 1986 tarihinde Almanya'nın Solingen kentinde dünyaya geldi. Fahriye Evcen aslen Samsun Bafralıdır fakat baba tarafından Yunanistan Kavala, anne tarafından Çerkes kökeni vardır.

Verdiği bir röportajda, Almanya'da yaşadığı dönemde ailesiyle birlikte zor günler geçirdiğini söyledi. 7 yaşındayken Alman Neo-Naziler, Solingen şehrinde Türkler'in yaşadığı evleri kundaklamaya başlayınca dikkat çekmemek için evlerinin ışıklarını hep kapalı tuttular.

Fahriye Evcen, Türkiye'de tatilde bulunduğu bir dönemde Oya Aydoğan'ın programında seyirci olarak bulunduğu sırada Aydoğan, Evcen'i yapımcı İbrahim Mertoğlu ile tanıştırdı.

Almanya Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji bölümünde okurken dizi teklifleri alınca okulu dondurup annesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti.

İlk kamera önü oyunculuk deneyimini 2005 yılında 'Asla Unutma' dizisinde 'Pınar' karakterini oynayarak yaşadı.

2006-2010 yılları arasında yayınlanan 'Yaprak Dökümü' dizisinde 'Necla' karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

İlk sinema filmi deneyimini 2007 yılında 'Cennet' adlı filminde başrol oyuncusu olarak yaşadı.

FAHRİYE EVCEN ÖZEL HAYATI

1986 doğumlu olan Fahriye Evcen, 2022 yılı itibarıyla 36 yaşındadır.

Evcen, 2017 yılında oyuncu Burak Özçivit ile evlendi. Çiftin 'Karan' (d.2019) adında bir oğlu bulunuyor.

YORUMLAR
500
'Ah İstanbul' ile özlem giderdi 'Ah İstanbul' ile özlem giderdi
Kaynak: Snob Magazin

Burak Özçivit, Fahriye Evcen, İstanbul, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Fahriye Evcen'den Kötü Haber Geldi - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
10:57 Sezon başlangıcı için geri sayıma geçilen Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favoriler
10:54 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'maymun çiçeği' açıklaması! Yeni vakalar var
10:45 Garsonun başından içki döktüğü için tepkilerin odağında olan Demet Akalın konuştu: İlk sahnede görüşeceğiz
10:38 Ahmet Davutoğlu'ndan çarpıcı sözler! Binali Yıldırım, Süleyman Soylu ve Berat Albayrak'ın isimlerini verdi
10:34 Beşiktaş'ın yeni sol beki Arthur Masuaku, İstanbul'a geldi
10:32 Davutoğlu, AK Parti günlerine dair konuştu: Parti içindeki popülaritem artınca başka isimlerin önünü tıkadım, işte sıkıntı burada
10:31 Müjde Ar'dan garsonun başından içki döken Demet Akalın'a salvo: Ben utandım
10:20 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.021 lira seviyesinden işlem görüyor
10:20 Fenerbahçe'nin transfer listesi! Hedefte kaleci ve forvet takviyesi var
10:19 Sivaslı genç, kendisine saldıran köpeklerden havlayarak kurtuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 11:03:24. #1.11#
SON DAKİKA: Fahriye Evcen'den Kötü Haber Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement