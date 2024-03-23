Buray'la ilişkisi bitti! Ezgi Şenler neden ayrıldığını anlattı: Anlaşamadığımız şeyler oldu - Son Dakika
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Buray'la ilişkisi bitti! Ezgi Şenler neden ayrıldığını anlattı: Anlaşamadığımız şeyler oldu

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Geçtiğimiz aylarda aşk yaşamaya başlayan Buray ve Ezgi Şenler'in mutluluğu kısa sürdü. İlişkisini bitiren Şenler, ayrılık kararıyla ilgili "Bazı olumsuz anlaşamadığımız şeyler oldu aramızda, konuşarak aşkı bitirme kararı aldık. Kıskançlık gibi bir durum değil ama" dedi.

23.03.2024 10:23  Güncelleme: 10:44
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Teşkilat, Serçenin Gözyaşları, Sen Yaşamana Bak, Son Şarkı Ahmet'in Türküsü ve son olarak Sevmek Yüzünden filminde rol alan güzel oyuncu Ezgi Şenler ile şarkıcı Buray'ın ilişkisi kısa sürdü.

Yeni filminin basın toplantısında kamera karşısına geçen güzel oyuncu, biten ilişkisi hakkında sessizliğini bozdu. Birliktelikleri kıskançlık yüzünden bittiği yönündeki söylentiyi yalanlayan oyuncu "Her ilişki gibi aşklar başlayıp bitebiliyor. Bazı olumsuz anlaşamadığımız şeyler oldu aramızda, konuşarak aşkı bitirme kararı aldık. Kıskançlık gibi bir durum değil ama. Herkesin yolu açık olsun" ifadelerini kullandı.

Ezgi Şenler ve Buray çifti geçtiğimiz sene haziran ayında bir ödül törenine el ele katılarak ilişkilerini ilan etmişti

Buray'la ilişkisi bitti! Ezgi Şenler neden ayrıldığını anlattı: Anlaşamadığımız şeyler oldu
Buray'la ilişkisi bitti! Ezgi Şenler neden ayrıldığını anlattı: Anlaşamadığımız şeyler oldu
Buray'la ilişkisi bitti! Ezgi Şenler neden ayrıldığını anlattı: Anlaşamadığımız şeyler oldu
Buray'la ilişkisi bitti! Ezgi Şenler neden ayrıldığını anlattı: Anlaşamadığımız şeyler oldu
Buray'la ilişkisi bitti! Ezgi Şenler neden ayrıldığını anlattı: Anlaşamadığımız şeyler oldu
Buray\'la ilişkisi bitti! Ezgi Şenler neden ayrıldığını anlattı: Anlaşamadığımız şeyler oldu

Ezgi Şenler, Buray, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Buray'la ilişkisi bitti! Ezgi Şenler neden ayrıldığını anlattı: Anlaşamadığımız şeyler oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Esat Sönmez: Beyaz peynir gibisin ezgi bence biz iyi anlaşırız ;- 9 3 Yanıtla
  • Ercan Karatas: Zaten hep öyle olur 4 0 Yanıtla
  • Osman A: Bize ne kardeşim Allah Allah...Milletin ne dertleri var,siz kalkmış bunları haber niteliği taşıyo diye buraya koyuyorsunuz.Bananne bunların kırdıkları cevizlerden.Çok mühim konular mı bunların aşkları...Ya sabır...töbe töbeee 1 1 Yanıtla
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