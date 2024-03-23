Teşkilat, Serçenin Gözyaşları, Sen Yaşamana Bak, Son Şarkı Ahmet'in Türküsü ve son olarak Sevmek Yüzünden filminde rol alan güzel oyuncu Ezgi Şenler ile şarkıcı Buray'ın ilişkisi kısa sürdü.
Yeni filminin basın toplantısında kamera karşısına geçen güzel oyuncu, biten ilişkisi hakkında sessizliğini bozdu. Birliktelikleri kıskançlık yüzünden bittiği yönündeki söylentiyi yalanlayan oyuncu "Her ilişki gibi aşklar başlayıp bitebiliyor. Bazı olumsuz anlaşamadığımız şeyler oldu aramızda, konuşarak aşkı bitirme kararı aldık. Kıskançlık gibi bir durum değil ama. Herkesin yolu açık olsun" ifadelerini kullandı.
Ezgi Şenler ve Buray çifti geçtiğimiz sene haziran ayında bir ödül törenine el ele katılarak ilişkilerini ilan etmişti
Son Dakika › Magazin › Buray'la ilişkisi bitti! Ezgi Şenler neden ayrıldığını anlattı: Anlaşamadığımız şeyler oldu - Son Dakika
Birçok dizi ve filmlerde rol alan dizi, sinema tiyatro ve reklam oyuncusu Tahsin Tonkuş, şimdilerde ise huzurevinde yaşamını sürdürüyor. Sivas Valiliği İhramcızade İsmailhakkı Toprak Huzur Evi'nde kalan 73 yaşındaki Tonkuş, hayat hikayesini anlattı. Tonkuş, makine teknisyeni olarak çalışırken drama eğitimine devam ettiğini ve huzurevindeki personellerle bir aile ortamı oluşturduklarını belirtti.
Birçok dizi ve filmlerde rol alan Tahsin Tonkuş, şimdi huzurevinde yaşamını sürdürüyor. Tonkuş, hayat hikayesini anlattı ve tiyatro dışında bir hayat düşünemediğini belirtti.
Galler Prensesi Kate Middleton'ın kansere yakalandığını duyurması dünya çapında geniş yankı uyandırdı. Prenses'in açıklamasının ardından eltisi Meghan Markle ve Prens Harry "Kate ve ailesi için sağlık, şifa diliyoruz. Bunu özel olarak ve huzur içinde yapabilmelerini umuyoruz" diyerek destek mesajı yayınladı.
Estetikliler kervanına katılan Cenk Eren, geçtiğimiz günlerde yüz ve boyun gerdirme ameliyatı oldu. Eren'in işlemler için 800 bin TL ödediği ortaya çıktı.
Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda Binnur Kaya, senaryo gereği projeden ayrılıyor. Kaya'nın canlandırdığı Nükhet karakteri, sağlık sorunlarını çözmek için diziye veda edecek.
Daha önce güzelleşmek için anne sütü içen ve yüzüne sünnet derisi enjekte ettiren Selen Görgüzel, bu sefer de yüzünü gerdirip göz kapaklarındaki fazla deriyi aldırdı.
Geçen aylarda karın bölgesinden ameliyat olan ve uzun süredir ortalarda görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton, çekilen bir video mesajda kanser tedavisi gördüğünü açıkladı. Middleton, ailesinin iyiliği için bunu gizli tutmak için çaba sarf ettiğini belirtti. Ayrıntılar hakkında ise bilgi verilmedi.
Ünlü oyuncu Bahar Öztan'ın cenazesi, Üsküdar Şakirin Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye sanat dünyasından birçok isim katıldı. Öztan'ın oğlu, acılarının tarifsiz olduğunu belirterek katılımcılara teşekkür etti. Cenaze namazının ardından Bahar Öztan, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Ofis çalışanları zam isteyince müdürleri Hayati, stajyer olarak Hüseyin'i işe alır. Hüseyin'in yapay zeka ile işleri hızlıca halletmesi sonucu Hayati herkesi işten çıkarır. Ancak patron İbrahim'in gelmesiyle işler tersine döner. Hayati'nin arkadaşı Fikri, Mesut hakkındaki gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışır. Bahadır'ın ilk orucunu tutması zor anlar yaşatır. Ozan'ın Hintli kız arkadaşı Çiçek ile evlilik adetleri sorun yaratır. Çiçek, fazla ilaç kullanımının zararlarını arkadaşlarına anlatmaya çalışır. Mesut'un eşi Burcu, yanlış anlamalar sonucu Mesut'tan ayrılmaya karar verir.
Hayatını kaybettiği veya boşandığı iddialarıyla gündemde yer alan ve geçtiğimiz günlerde eşi Galler Prensi William ile alışveriş yaparken görüntülenen Galler Prensesi Kate Middleton, yayınladığı bir video ile kanser tedavisi gördüğünü açıkladı.
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