Burcu Kıratlı yeni aşkını buldu! Bu kez zengin bir avukat ile yakalandı

2018 yılında ocak ayında Amsterdam'da nikah masasına oturan şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, 9 ay evli kaldıktan sonra tek celsede boşandı. Ayrılığa dayanamayan ikili 2021 yılında tekrardan nikah masasına oturdu. İkinci kez ayrılık kararı alan çift, geçtiğimiz mayıs ayında boşandı. Oyuncu Burcu Kıratlı, boşanmanın ardından yeni bir aşka yelken açtı.

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Gazete Magazin'in özel haberine göre 32 yaşındaki güzel oyuncu, gönlünü ünlü isimlerle yakınlığıyla tanınan avukat Nail Gönenli'ye kaptırdı. Bir süredir birlikte oldukları öğrenilen ikili, şimdilerde Alaçatı'da tatil yapıyor. Çiftin ilişkisini de Murat Dalkılıç konserinde yaptığı paylaşımlar ele verdi. İlişkisiyle gündeme gelen Burcu Kıratlı, özel hayatıyla ilgili sessizliğini koruyor.