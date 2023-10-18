Buse Sinem İren, vefat eden partneri Seda Fettahoğlu'ndan bahsederken zor anlar yaşadı

Karadeniz şivesiyle yayınladığı videolarla ünlenen ve sonrasında Çocuklar Duymasın ile Menajerim Ara dizilerinde rol alan genç oyuncu Buse Sinem İren, Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. İren, geçtiğimiz ay bir parkta ölü bulunan eski partneri Seda Fettahoğlu'yla ilgili konuşurken kelimeler boğazına düğümlendi. Gözleri dolan oyuncu, elinden Fettahoğlu'nun kararına saygı duymaktan başka bir şey gelmediğini belirtti.

"AŞIRI ÜZÜLDÜM, ÇOK SEVDİĞİM BİR ARKADAŞIMDI"

Çocuklar Duymasın dizisinde annesini oynayan Seda Fettahoğlu'nun ölümüyle ilgili konuşurken gözleri dolan ve kelimeler boğazına düğümlenen Buse Sinem İren, "Ah Sedacım... Benim için biraz zor oldu. İnsanlar 'dizide anneni oynayan kadın öldü ve hiçbir şey paylaşmadın' dediler. Onda da yargılandım ve linçlendim. Ben ağabeyim ve dayım öldüğünde de paylaşmadım. Seda öldüğünde de paylaşamadım. Çünkü o öyle bir acı değil. Bir tane fotoğraf paylaştığında aşabileceğin bir şey değil. Ben o fotoğrafı paylaşsam ne olur paylaşmasam ne olur... Seda gitmiş yani artık... Dünyada yok ki... Neden paylaşayım? Aşırı üzüldüm. Seda benim annemi oynadı, biz yakın arkadaştık. Sonra işlerimiz farklılaştı, o dönem evliydi görüşemedik. Bir ara birbirimize iş de paslamıştık. Ben sonra onu takip edemedim o arada da hayat biraz karışmış galiba. Böyle bir karar almış. Bu dünyadan giden insanın arkasından yapılabilecek şey; onun yaptıklarına saygı duymak. Ben Seda'ya sonsuz saygı duyuyorum. Ondan bir sürü de şey öğrendim. Çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Bildiği doğru bir şey vardır diye düşünmekten başka yapabileceğim bir şey yok. Yoksa acı yönetilemez bir hal alıyor" dedi.

"ÇOCUKLAR DUYMASIN KOMEDİ OYUNCUSUNUN KARİYERİNDE OLABİLECEK EN İYİ İŞ"

Çocuklar Duymasın dizisinde rol almasıyla ilgili konuşan genç oyuncu, şunları söyledi: "Çocuklar Duymasın Türkiye'deki en uzun soluklu sit-com. Bir komedi oyuncusunun kariyerinde olabilecek en iyi işlerden biri bence. Türkiye'nin %70'i bu işi izledi. Benim jenerasyonum Çocuklar Duymasın ile büyüdü, sonraki jenerasyon da tekrarlarıyla büyüdü. Önceki jenerasyonlarda aile olmayı Çocuklar Duymasın'dan öğrendi. Tabi ki de kabul ederek oynadım ve karakterim çok iyiydi. Birol Güven, Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ kariyerinde başarılı insanlar."

SEDA FETTAHOĞLU'NA NE OLMUŞTU?

Sayısız dizi ve film projesinde yer alan başarılı oyuncu Seda Fettahoğlu, 27 Eylül'de bir parkta şakağından vurulmuş şekilde ölü olarak bulundu. Fettahoğlu'nun cansız bedeninin yanında silah ve antidepresan ilaçları bulundu.