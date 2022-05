Buse Varol ve eltisi Merve Tektaş arasında soğuk rüzgarlar esiyor! Sosyal medyadan birbirlerini sildiler - Son Dakika

Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, geçtiğimiz sene koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kardeşinin ölümüyle yıkılan 2 çocuk babası Alişan, iki kız yeğeni ve yengesine sahip çıkarak "Artık 4 çocuğum var" dedi. Ünlü şarkıcının bu sözlerinin ardından rahatsızlık duyan Buse Varol ile Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş'ın arası açıldı.

İKİ ELTİ BİRBİRİNİ SİLDİ

Buse Varol, "Yeğenlerin ve yengenle ilgilen ama bizi de ihmal etmedi" diye Alişan'a uyarıda bulundu. 2. Sayfa'da yer alan habere göre, Varol'un sözlerinden rahatsız olan Merve Tektaş, eltisini engelledi. Kırgınlığı devam eden ikiliden Tektaş, kızlarını yeğeni Eliz'in doğum günü partisine göndermedi. Selçuk Tektaş'ın doğum gününde ise Buse Varol ve Merve Tektaş sosyal medyada birbirini takipten çıkardı.

ALİŞAN: ARTIK 4 ÇOCUĞUM VAR

Geçtiğimiz sene kardeşinin ölümüyle yıkılan Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeğenlerine ve yengesine sahip çıkacağını duyurmuştu. Alişan, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı: "Abim bizi öksüz bıraktın gittin. Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın her şeyimdin. Ben şimdi sensiz ne yapacağım. Dualar ettik, şifalar gönderdik ama hiçbiri fayda etmedi. Allah'ım seni bizden daha çok istedi yanına aldı. 2 çocuğum, 2 yeğenim vardı şimdi 4 çocuğum var artık. Sen rahat uyu Eyşan'ım, Ceylan'ım, Merve'm bana emanet. Seni çok seviyorum abim. Yaşadığın sürece beni gururlandırdığın her an için sana teşekkür ederim. Seni bir daha görememek beni delirtiyor olsa da maneviyatını her zaman yaşatacağım Selçuk'um. Seni çok seviyorum Allah'ım mekanını cennet eylesin İnşallah."