Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, başrolünde yer aldığı dizinin galasındaki giyim tarzıyla dillere düştü - Son Dakika
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Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, başrolünde yer aldığı dizinin galasındaki giyim tarzıyla dillere düştü

28.04.2023 10:37

Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı ve uzun zamandır merakla beklenen Terzi dizisinin galası, dün akşam gerçekleştirildi. Şıklık yarışının yaşandığı törene tişört ve gömlekle gelen Ulusoy, giyim tarzıyla sosyal medya kullanıcıları tarafından adeta topa tutuldu.

Başrollerini Çağatay Ulusoy, Salih Bademci, Olgun Şimşek ve Şifanur Gül'ün üstlendiği Terzi dizisi, Netflix'te izleyiciyle buluşacak. Merak edilen dizinin dün akşam galası düzenlendi.

TARZI BEĞENİLMEDİ

Netflix için "Centilmen" filminin ardından "Kübra" dizisini çeken Ulusoy yeni imajıyla gala yemeğine katıldı. Siyahlara bürünen Ulusoy, Che Guevara baskılı tişört, gömlek, deri ceket ve şapka tercih etti. Aldığı kilolarla da dikkat çeken Ulusoy'un tarzı ise hiç beğenilmedi. Gala görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından yorumlar da beraberinde geldi. Tarzı beğenilmeyen Ulusoy için "Ne oldu bu çocuğa?" yorumu yapıldı.

Başrol olduğu dizinin galasına katılan Çağatay Ulusoy, tarzıyla hiç beğenilmedi

2 MAYIS'TA YAYINLANACAK

Gerçek bir hayat öyküsünden yola çıkılarak çekilen Terzi'nin yemeğinde Salih Bademci, Olgun Şimşek ve Şifanur Gül, yönetmen Cem Karcı, senaristler Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı ile yapımcısı Onur Güvenatam'la bir araya geldi. Ünlü isimlerin kadrosunda yer aldığı dizi, 2 Mayıs'ta Netflix'te yayınlanacak.

İşte Çağatay Ulusoy'un tarzı için yapılan bazı yorumlar...

Başrol olduğu dizinin galasına katılan Çağatay Ulusoy, tarzıyla hiç beğenilmedi
Başrol olduğu dizinin galasına katılan Çağatay Ulusoy, tarzıyla hiç beğenilmedi
Başrol olduğu dizinin galasına katılan Çağatay Ulusoy, tarzıyla hiç beğenilmedi
Başrol olduğu dizinin galasına katılan Çağatay Ulusoy, tarzıyla hiç beğenilmedi
Başrol olduğu dizinin galasına katılan Çağatay Ulusoy, tarzıyla hiç beğenilmedi
Başrol olduğu dizinin galasına katılan Çağatay Ulusoy, tarzıyla hiç beğenilmedi
Başrol olduğu dizinin galasına katılan Çağatay Ulusoy, tarzıyla hiç beğenilmedi
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Çağatay Ulusoy, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, başrolünde yer aldığı dizinin galasındaki giyim tarzıyla dillere düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, başrolünde yer aldığı dizinin galasındaki giyim tarzıyla dillere düştü - Son Dakika
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