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Cardi B: Doğumdan sonra estetik yaptıracak halim mi kaldı? - Son Dakika

Cardi B: Doğumdan sonra estetik yaptıracak halim mi kaldı?

01.10.2021 12:49
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YAĞ ALDIRDI SÖYLENTİLERİ YAYILDIKocası Offset ile birlikte ikinci bebeklerine kavuşan 28 yaşındaki Cardi B, geçen hafta bir etkinliğe de katıldı.

YAĞ ALDIRDI SÖYLENTİLERİ YAYILDI

Kocası Offset ile birlikte ikinci bebeklerine kavuşan 28 yaşındaki Cardi B, geçen hafta bir etkinliğe de katıldı. Vücuduna yapışan kırmızı bir elbise giyen Cardi B'nin, eylül başında ikinci doğumunu yapmış olmasına rağmen kısa sürede forma girmiş olduğu da dikkat çekti. Bu durum da hayranları arasında "Cardi B, bebeğini dünyaya getirir getirmez hemen estetik yaptırıp yağ aldırmış" söylentilerine yol açtı. Cardi B de bu söylentilere yanıt verdi.

Cardi B: Doğumdan sonra estetik yaptıracak halim mi kaldı?

SOSYAL MEDYADA İÇİNİ DÖKTÜ

Instagram hesabının "hikayeler" bölümünde bu iddialara yanıt verdi. Cardi B. Herkesin kendisine "yağ mı aldırdığını yoksa karnını mı gerdirdiğini" sorduğunu belirten Cardi B "Doğum yaptıktan hemen sonra estetik operasyon geçiremezsiniz, özellikle de ben" dedi. Cardi B, ikinci doğumu sırasında çok kan kaybettiğini vurgulayarak "Bir gün takipçileriyle nasıl zor bir doğum yaptığını da konuşacağını" ekledi.

Cardi B: Doğumdan sonra estetik yaptıracak halim mi kaldı?

TAKİPÇİLERİNE CESARET VERDİ

Cardi B, doğum sonrası değişen fiziksel görüntüsünü de gözler önüne serdi. Ünlü şarkıcı bu şekilde, kendisi gibi bebek dünyaya getirdikten sonra forma girmeye çalışan takipçilerine de cesaret verdi.

Cardi B: Doğumdan sonra estetik yaptıracak halim mi kaldı?

GÖSTERİŞLİ KIYAFET

Cardi B, geçtiğimiz günlerde Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen bir etkinlikte görüntüsüyle dikkat çekmişti. Son derece gösterişli kırmızı bir elbise giyen Cardi B, görünümünü dikkat çekici takı ve aksesuarlarıyla tamamlamıştı. Onun bu görünümü de ünlü şarkıcının doğum yaptıktan sonra hemen estetik operasyonla görünümünü düzelttirdiği iddialarına yol açmıştı.

Cardi B: Doğumdan sonra estetik yaptıracak halim mi kaldı?

LÜKS HAYATINI GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR

Gerçek adı Belcalis Marlenis Almánzar olan Cardi B'nin Offset ile evliliğinden Kulture Kiari Cephus adında üç yaşında bir kız çocuğu bulunuyor. Hem sosyal medyada hem de özel hayatında lüks yaşam tarzını gözler önüne seren Cardi B, ekonomik anlamda zorluklarla dolu bir geçmişten geliyor.

Cardi B: Doğumdan sonra estetik yaptıracak halim mi kaldı?

FİLM GİBİ HAYAT

Onun öyküsü örneğine filmlerde ya da belki masallarda rastlanacak türden... Büyük kentin kenar mahallelerinden birinde doğup büyüdü. Annesi de babası da çalıştığı için ona büyükannesi baktı. Para kazanabilmek için çok genç yaşta bir markette kasiyer olarak işe girdi. Sonra biraz sempatikliğinin biraz da şansının yardımıyla önce ekrana adım attı. Sonra da gösteri dünyasına. Kısacık zamanda da dünyanın en çok kazanan ünlülerinden biri haline geldi.

Cardi B: Doğumdan sonra estetik yaptıracak halim mi kaldı?

BÖYLE KEŞFEDİLDİ

Cardi B, New York'ta 1992 yılında dünyaya geldi. Latin kökenlilerin ağırlıklı olarak yaşadığı kenar mahallelerden birinde büyüdü. Dominik Cumhuriyeti doğumlu bir baba ile Trinidadlı bir annenin kızı olan Cardi B'yi her iki ebeveyni de çalıştığı için büyükannesi büyüttü. Cardi B, ekonomik güçlükler yüzünden okula gidemediği için bir süpermarkette kasiyer olarak çalışmaya başladı. Fakat, o dönemde çok az para kazanıyordu.

Cardi B: Doğumdan sonra estetik yaptıracak halim mi kaldı?

ŞÖHRETİNİ BİR TÜRK'E BORÇLU

Sonra süpermarketteki patronu ona hayatını değiştirecek bir öneride bulundu: Striptiz kulüplerinde çalışmasını öğütledi ve ona "Tipin de bu işe müsait" dedi. Bu öneriyi dikkate alan Cardi B de bölgedeki kulüplerden birinde işe girdi. Gerçekten de bir anda dar bir çevrede de olsa adını duyurdu. O dönemde kazandığı parayla yarım bıraktığı eğitim hayatına devam etmeye başladı. Fakat ailesine bir türlü gerçeği, yani bir striptiz kulübünde çalıştığını söyleyemiyordu. Bunu yıllar sonra yaptığı bir röportajda itiraf etmişti.

Cardi B: Doğumdan sonra estetik yaptıracak halim mi kaldı?

ANNESİNE GERÇEĞİ SÖYLEMEDİ

Cardi B, annesine striptiz kulübünde çalıştığını söyleyemedi. Bunun yerine zengin bir çiftin çocuklarına bakıcılık yaptığını söyledi. Hatta bu konuda da bir hikaye uydurdu kendince: "Çocukların biri 8 diğeri 9 yaşında. Onların ev ödevlerine yardım ediyorum. Bunun karşılığında da bana günde 100 dolar ödüyorlar." Annesi tüm bu anlatılanlara inandı ve kızının bu işe devam etmesine izin verdi.

Cardi B: Doğumdan sonra estetik yaptıracak halim mi kaldı?

SAHNE HAYATI BÖYLE BAŞLADI

Cardi B'ye şöhrete giden kapıyı açan kişinin ise bir Türk olduğu kısa bir süre önce ortaya çıkmıştı. Amerikalı ünlü rap şarkıcısı Cardi B, katıldığı bir radyo programında New York'ta kasiyer olarak çalıştığı marketin Türk müdürünün tavsiyesiyle markete komşu olan striptiz kulübünde çalışmaya başladığını ve şöhreti yakaladığını söyledi. Cardi B, striptiz kulübünde karaoke şarkı söyleyip, dans edip soyunurken keşfedildiğini anlattı. Türk müdürün işe geç geldiği için kendisini işten çıkarmak zorunda kaldığını itiraf eden rapçi, "Bana 'Geçim sıkıntısı çektiğini biliyorum. Çok güzel kızsın, güzel bir vücudun var. Neden striptiz yapmıyorsun. Gel sana orayı ayarlayım' dedi. ve sahne hayatım öyle başladı" dedi.

Cardi B: Doğumdan sonra estetik yaptıracak halim mi kaldı?

MUHTEŞEM YÜZYIL HAYRANI

Cardi B aynı zamanda bir dönem Muhteşem Yüzyıl dizisine olan tutkusuyla da konuşuldu. Sosyal medyadan Muhteşem Yüzyıl ve Kösem dizileriyle ilgili paylaşımlar yapan Cardi B, Türk tarihi dizilerini yakından takip ediyor. Ünlü rap'çi, Muhteşem Yüzyıl'ın final bölümünü izledikten sonra Twitter'dan şu paylaşımı yapmıştı: "Türk yönetmenler, lütfen bir sultan dizisi daha yapar mısınız? Buna gerçekten feci şekilde ihtiyacım var."

Cardi B: Doğumdan sonra estetik yaptıracak halim mi kaldı?

Striptiz, Estetik, Doğum, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Cardi B: Doğumdan sonra estetik yaptıracak halim mi kaldı? - Son Dakika Magazin


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