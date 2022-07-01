Cedi Osman ve Ebru Şahin Kuzey Makedonya'da evlendi! Gelinlik sosyal medyayı ikiye böldü - Son Dakika
Üye Girişi

Cedi Osman ve Ebru Şahin Kuzey Makedonya'da evlendi! Gelinlik sosyal medyayı ikiye böldü

01.07.2022 23:31

NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'ta forma giyen Cedi Osman ile 2 sene yakın beraber olduğu oyuncu Ebru Şahin evlendi. Ünlü çiftin nikah töreni, Cedi Osman'ın doğduğu Kuzey Makedonya'da yapıldı.

Oyuncu Ebru Şahin ile NBA'in yıldızı Cedi Osman bugün Makedonya'da dünyaevine girdi. Çift, resmi imzayı Cedi Osman'ın doğduğu Kuzey Makedonya'nın tarihi şehri Ohri'de attı.

ÇEŞME'DE DÜĞÜN YAPACAK

Nikah, göl üzerinde bir teknede kıyılırken çift, davetlilerle birlikte Makedon müzikleri eşliğinde eğlendi. Şahin ve Osman, 7 Temmuz'da da Çeşme'de düğün yapacak.

Cedi Osman ile Ebru Şahin dünyaevine girdi! İşte Kuzey Makedonya'daki düğünden kareler

MAYIS AYINDA NİŞANLANMIŞLARDI

Oyuncu Ebru Şahin, yaklaşık 3 yıldır aşk yaşadığı NBA takımlarında Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman ile geçtiğimiz mayıs ayında aile arasında düzenlenen bir tören ile nişanlanmıştı. NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'ta forma giyen Cedi Osman, geçtiğimiz Eylül ayında sevgilisine Kapadokya'nın eşsiz manzarası eşliğinde evlenme teklifi etmiş ve 'evet' yanıtını almıştı.

Cedi Osman ile Ebru Şahin dünyaevine girdi! İşte Kuzey Makedonya'daki düğünden kareler
Cedi Osman ile Ebru Şahin dünyaevine girdi! İşte Kuzey Makedonya'daki düğünden kareler
Cedi Osman ile Ebru Şahin dünyaevine girdi! İşte Kuzey Makedonya'daki düğünden kareler
YORUMLAR
500
Devlerin aşkı vuslata erdi! Cedi Osman-Ebru Şahin çifti bu akşam evleniyor Devlerin aşkı vuslata erdi! Cedi Osman-Ebru Şahin çifti bu akşam evleniyor Ebru Şahin ile Cedi Osman Evlendi Ebru Şahin ile Cedi Osman Evlendi

Ebru Şahin, Cedi Osman, Makedonya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cedi Osman ve Ebru Şahin Kuzey Makedonya'da evlendi! Gelinlik sosyal medyayı ikiye böldü - Son Dakika


Son Dakika
23:31 Cedi Osman ve Ebru Şahin Kuzey Makedonya'da evlendi! Gelinlik sosyal medyayı ikiye böldü
23:08 Libya'da bir grup eylemci Temsilciler Meclisi'ni basarak ateşe verdi
22:48 Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor! Andrea Belotti için görüşmeler başladı
22:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk-İş Başkanı Atalay'a: Gırtlağımızı sıkmasınlar sonra
22:00 Canlı yayında Bakan Bilgin'den EYT'lileri ilgilendiren açıklama: Çalışmalarımız var, sorunu çözeceğiz
21:57 Mevlüt Erdinç, Fransa 4. Lig takımı Racing Besançon'a transfer oldu
21:45 Sigara kullananlara kötü haber! 2 TL zam geldi
21:14 19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'nin başarısı gururlandırdı! Şuana kadar 64 madalya sahibi oldu
21:12 Akşener ve Davutoğlu, asgari ücrete yapılan zammı eleştirdi: İktidar siyaseten iflas etmiş
20:48 Galatasaray ilk kez Kuwait Airways hakkında açıklama yaptı: Sponsorluk iddiaları doğru, başlangıç noktasındayız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 23:45:37. #1.12#
SON DAKİKA: Cedi Osman ve Ebru Şahin Kuzey Makedonya'da evlendi! Gelinlik sosyal medyayı ikiye böldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement