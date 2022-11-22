Cem Yılmaz'dan, "Sigara ve alkol kartellerinden para alıyor" iddialarında bulunup dava açan derneğe cevap: Ey dernek seni ciddiyete davet ediyorum!

Bağımlılığa ve Sigaraya Hayır Derneği Cem Yılmaz'a Erşan Kuneri dizisinde 'alkol ve sigarayı özendirdiği' gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Hakkında dava açılan Cem Yılmaz'dan cevap gecikmedi.

"CEM YILMAZ, KARTELLERDEN MENFAAT TEMİN EDİYOR"

Derneğin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusu dilekçesinde şu ifadelere yer verildi: "Şüphelinin, içerik platformunda yayımlanan 'Erşan Kuneri' adlı dizisinde hemen hemen her sahnesinde alkol ve sigarayı özendirici eylemlerde bulunduğu açık olup, sigara ve alkol kartellerinden gizli anlaşmalarla menfaat temin ettiği düşünülmektedir" denildi.

CEM YILMAZ'DAN CEVAP

Suç duyurusunun ardından Twitter hesabından paylaşım yapan Cem Yılmaz, "Bin dert var ama ben yine görevimi yapayım. Bir dernek -25 yıldır yapıldığı gibi- beni, filmimi savcılığa şikayet etmiş! İddia da ben sigara kartellerinden para alıyormuşum ve filmlerde sigara içiyormuşum. Ey dernek seni ciddiyete davet ediyorum! Ama sen bilirsin" ifadelerini kullandı.