Cem Yılmaz'dan, "Sigara ve alkol kartellerinden para alıyor" iddialarında bulunup dava açan derneğe cevap: Ey dernek seni ciddiyete davet ediyorum! - Son Dakika
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Cem Yılmaz'dan, "Sigara ve alkol kartellerinden para alıyor" iddialarında bulunup dava açan derneğe cevap: Ey dernek seni ciddiyete davet ediyorum!

22.11.2022 16:56

Ünlü komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, "Erşan Kuneri" dizisinde insanları alkol ve sigaraya özendirdiği gerekçesiyle kendisine dava açan Bağımlılığa ve Sigaraya Hayır Derneği'ne tepki gösterdi. Kendisini kartellerden para almakla itham eden derneğe sosyal medya hesabından seslenen Yılmaz, "Ben sigara kartellerinden para alıyormuşum ve filmlerde sigara içiyormuşum. Ey dernek seni ciddiyete davet ediyorum! Ama sen bilirsin." ifadelerine yer verdi.

Bağımlılığa ve Sigaraya Hayır Derneği Cem Yılmaz'a Erşan Kuneri dizisinde 'alkol ve sigarayı özendirdiği' gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Hakkında dava açılan Cem Yılmaz'dan cevap gecikmedi.

"CEM YILMAZ, KARTELLERDEN MENFAAT TEMİN EDİYOR"

Derneğin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusu dilekçesinde şu ifadelere yer verildi: "Şüphelinin, içerik platformunda yayımlanan 'Erşan Kuneri' adlı dizisinde hemen hemen her sahnesinde alkol ve sigarayı özendirici eylemlerde bulunduğu açık olup, sigara ve alkol kartellerinden gizli anlaşmalarla menfaat temin ettiği düşünülmektedir" denildi.

Cem Yılmaz'dan kendisine dava açan derneğe cevap: Seni ciddiyete davet ediyorum

CEM YILMAZ'DAN CEVAP

Suç duyurusunun ardından Twitter hesabından paylaşım yapan Cem Yılmaz, "Bin dert var ama ben yine görevimi yapayım. Bir dernek -25 yıldır yapıldığı gibi- beni, filmimi savcılığa şikayet etmiş! İddia da ben sigara kartellerinden para alıyormuşum ve filmlerde sigara içiyormuşum. Ey dernek seni ciddiyete davet ediyorum! Ama sen bilirsin" ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz'dan kendisine dava açan derneğe cevap: Seni ciddiyete davet ediyorum
Cem Yılmaz'dan kendisine dava açan derneğe cevap: Seni ciddiyete davet ediyorum
Bağımlılığa ve Sigaraya Hayır Derneğinden Erşan Kuneri'deki sahnelerden olayı Cem Yılmaz'a dava!
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Bağımlılığa ve Sigaraya Hayır Derneğinden Erşan Kuneri'deki sahnelerden olayı Cem Yılmaz'a dava! Bağımlılığa ve Sigaraya Hayır Derneğinden Erşan Kuneri'deki sahnelerden olayı Cem Yılmaz'a dava!

Cem Yılmaz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cem Yılmaz'dan, 'Sigara ve alkol kartellerinden para alıyor' iddialarında bulunup dava açan derneğe cevap: Ey dernek seni ciddiyete davet ediyorum! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cem Yılmaz'dan, "Sigara ve alkol kartellerinden para alıyor" iddialarında bulunup dava açan derneğe cevap: Ey dernek seni ciddiyete davet ediyorum! - Son Dakika
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