Çeşme Sahillerinde Paylaştığı Pozlar Sosyal Medyada Olay Oldu - Son Dakika
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Çeşme Sahillerinde Paylaştığı Pozlar Sosyal Medyada Olay Oldu

25.06.2022 21:21
Çeşme Sahillerinde Paylaştığı Pozlar Sosyal Medyada Olay Oldu

Arka Sokaklar dizisinde Bahar karakteri ile tanınan Merve Oflaz, sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Oflaz'ın birbirinden güzel kareleri, beğeni ve yorum rekoru kırıyor.

İş insanı Allan Hakko ile bir süredir ilişki yaşayan eski oyuncu Merve Oflaz, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Pozlarıyla sosyal medyada da oldukça konuşulan Oflaz, bikinisiyle adeta şov yaptı.

'Var mısın Yok musun?' ve 'Survivor' programlarıyla adını duyuran Merve Oflaz sonrasında oyunculuğa yöneldi. Arka Sokaklar, Muhteşem Yüzyıl dizileri ile ekranlara gelen Oflaz, şimdilerde ekranlarda uzak bir hayat yaşıyor.

KARIN KASLARIYLA ŞOV YAPTI

Oldukça formda gözüken Oflaz, son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla dillerden düşmüyor. Yaz aylarının gelmesiyle deniz sezonunu Çeşme'de açan Merve Oflaz deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı.Bikinili pozunu paylaştı, karın kaslarıyla adeta şov yaptı.

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Kaynak: Snob Magazin

Merve Oflaz, Çeşme, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Çeşme Sahillerinde Paylaştığı Pozlar Sosyal Medyada Olay Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çeşme Sahillerinde Paylaştığı Pozlar Sosyal Medyada Olay Oldu - Son Dakika
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