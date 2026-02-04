Chappell Roan'dan cesur elbisesine gelen yorumlara yanıt: Bence çok havalı - Son Dakika
Chappell Roan'dan cesur elbisesine gelen yorumlara yanıt: Bence çok havalı

Chappell Roan'dan cesur elbisesine gelen yorumlara yanıt: Bence çok havalı
04.02.2026 08:49
2026 Grammy Ödülleri'nde giydiği bordo renkli, transparan ve göğüslerini tamamen açıkta bırakan elbisesiyle çok konuşulan şarkıcı Chappel Roan eleştirilere esprili bir dille yanıt verdi. Roan, 'Gülüyorum çünkü bunun o kadar da çılgın bir kıyafet olduğunu düşünmüyorum. Aksine çok havalı ve tuhaf' dedi.

2026 Grammy Ödülleri'nin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Chappell Roan, kırmızı halıda tercih ettiği bordo renkli, transparan ve göğüslerini tamamen açıkta bırakan elbisesiyle çok konuşuldu. Kıyafeti fazla iddialı bulan eleştiriler üzerine sessiz kalmayan Roan, tartışmalara doğrudan kendi açıklamasıyla yanıt verdi.

Chappel Roan'dan cesur elbisesine gelen yorumlara yanıt: Abartılacak bir şey yok

INSTAGRAM'DAN ESPRİLİ YANIT

27 yaşındaki pop yıldızı, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafların ardından gelen yorumlara esprili bir dille karşılık verdi. Roan, "Gülüyorum çünkü bunun o kadar da çılgın bir kıyafet olduğunu düşünmüyorum. Aksine çok havalı ve tuhaf. Sadece özgür iradeni kullanmanı tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

Chappel Roan'dan cesur elbisesine gelen yorumlara yanıt: Abartılacak bir şey yok

"KENDİMİ İYİ HİSSETTİM" MESAJI

"Pink Pony Club" şarkısıyla tanınan şarkıcı, Grammy kırmızı halısında şalını çıkararak verdiği pozlarla dikkat çekmişti. Kıyafetinin bilinçli bir tercih olduğunu vurgulayan Roan, eleştirilere rağmen kendini iyi hissettiğini dile getirdi.

Chappel Roan'dan cesur elbisesine gelen yorumlara yanıt: Abartılacak bir şey yok

HAYRANLARINDAN DESTEK GELDİ

Roan'ın açıklamaları kısa sürede binlerce etkileşim alırken, çok sayıda hayranı ünlü şarkıcıya destek mesajları paylaştı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda Roan'ın tarzı "özgün" ve "cesur" olarak nitelendirildi.

Chappel Roan'dan cesur elbisesine gelen yorumlara yanıt: Abartılacak bir şey yok

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • sezginler2242 sezginler2242:
    ahlaksızlık ne zamandan beri cesurluk oldu 12 0 Yanıtla
  • Pinokyo Net Pinokyo Net:
    benim gençlik yıllarımda telekızlar daha çok müşteri bulabilmek için böyle açık saçık giyinirdi.. 12 0 Yanıtla
  • 535353 535353:
    Allah aşkına bu haberin bizim hayatımıza ne gibi bir faydası veya etkisi var bilmem kimin cesur pozlarıymış biraz adam olun adam 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
