Başörtüsü tartışmasının gündem olduğu dönemde yayınlanan yeni dizinin fragmanı olay yarattı - Son Dakika
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Başörtüsü tartışmasının gündem olduğu dönemde yayınlanan yeni dizinin fragmanı olay yarattı

11.10.2022 10:15

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü yasa teklifi ülke gündeminde sıcaklığını korurken Show TV'de yayınlanacak olan Kızılcık Şerbeti adlı dizinin fragmanında başörtülü bir kadınla başka bir kadının yaşadığı tartışma sosyal medyayı salladı. Dizide farklı kültürlere sahip iki ailenin çocuklarının evlenmesi ve sonrasında yaşananlar ele alınacak.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız." şeklindeki başörtüsü çıkışı sonrasında CHP Meclis'e 3 maddelik bir kanun teklifi sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Güya günah çıkartıyorlar. Samimiyseniz bunu anayasal düzeyde çözelim" dedi.

DAHA İLK FRAGMANIYLA OLAY YARATTI

Konunun ülke gündemine oturmasından sonra Show TV ekranlarında yeni bir dizinin tanıtımındaki detaylar dikkat çekti. Kızılcık Şerbeti ismiyle ekranlara gelecek olan dizide, başörtüsü sorunu dahil farklı hayat tarzları ele alınacak.

"BUNLAR DA HER YERDE"

Yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerinde Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün oynadığı dizinin fragmanında, başörtülü bir kadının başka bir kadına çarpması sonucu, "Bunlar da her yerde" sözüyle karşılaştığı görülüyor. Bununla birlikte yine başörtülü bir kadınla başka bir kadının tartışmasında, "Medeniyet düşmanı," "Özgürlük düşmanı, faşist" gibi söylemlerin fragmanda yer alması sosyal medyada gündem oldu.

Başörtüsü tartışmasının alevlendiği dönemde yayınlanan dizi gündeme oturdu

DİZİNİN KONUSU

Usta oyuncu kadrosu ve yayınlanan afişiyle dikkatleri çeken dizi; farklı kültürlere sahip iki ailenin çocukları Doğa (Sıla Türkoğlu) ve Fatih'in (Doğukan Güngör), yıldırım nikahıyla evlenmesinin ardından gelişen çarpıcı olayları konu alıyor. Geçtiğimiz günlerde çekimleri İstanbul'da başlayan yapımın oyuncu kadrosunda ayrıca; Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz ve Tuana Gizem Uzunlar gibi isimler rol alıyor.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Başörtüsü tartışmasının gündem olduğu dönemde yayınlanan yeni dizinin fragmanı olay yarattı - Son Dakika


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