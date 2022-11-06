ABD'li şarkıcı Aaron Carter'ın cansız bedeni küvette bulundu

34 yaşındaki şarkıcı Aaron Carter ölümüyle sevenlerini yasa boğdu.

CANSIZ BEDENİ KÜVETTE BULUNDU

Sözcü'de yer alan habere göre, 1997 yılında henüz 9 yaşındayken "çocuk yıldız" olarak şöhrete kavuşan Carter'ın cansız bedeninin evinde bulunduğu duyuruldu. Carter'ın cesedini eve temizliğe gelen bir kadının bulduğu açıklandı. Carter'ın cansız bedeninin içi su dolu küvette bulunduğu belirtildi.

ŞİZOFRENİ TEŞHİSİ KONULMUŞ

Ağabeyi Nick Carter'ın müzik grubu Backstreet Boys ile turnelere katıldıktan sonra rap müziğe yönelen Carter'ın ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Son yıllarda uyuşturucu bağımlılığı ortaya çıkan Carter, çoklu kişilik bozukluğu, manik depresyon, anksiyete ve şizofreni teşhislerinin konulduğunu söylemişti.

OĞLUNUN VELAYETİNİ ALMAYA ÇALIŞIYORDU

Çok kez rehabilitasyon merkezlerine gittiğini açıklayan Carter'ın oğlu Prince'in velayetini almaya çalıştığı da belirtildi.