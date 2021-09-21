Üye Girişi
Dağra Solmaz: Diğer rap'çiler gibi dikbaşlı değilim - Son Dakika

Dağra Solmaz: Diğer rap'çiler gibi dikbaşlı değilim

21.09.2021 15:41
Dağra Solmaz: Diğer rap'çiler gibi dikbaşlı değilim, System.String[]

? Rap filmi "Kovala"nın çıkış öyküsünü anlatır mısın?

? Rap filmi "Kovala"nın çıkış öyküsünü anlatır mısın?

Emrah Güzelkokar'ın aklına böyle bir fikir gelmiş. Yurtdışında da rap'le ilgili çok güzel filmler var. Sonra arayışa girmişler ve rap'çilerle görüşmüşler. Bana teklif geldi. Senaryoyu anlattılar. Yaşadığım şeylere çok benziyordu. Ben dedim ki bu projenin üstesinden gelirim. Yıllardır içimde ukdeydi oyunculuk yapabilmek.

? Filmin başrolünde yer alıyorsun. Başrole seni seçmelerinin nedeni neydi sence?

Hayatımla senaryo bağdaşıyordu. Bir de rap'çilerde biraz dikbaşlılık, başına buyrukluk vardır. Ben iş yapılabilir, daha disiplinli, ayak uyduran biriyim. Daha önce de çok ciddi işler yaptım. Saatinde her yerde olurum. Bunlar etken oldu bence.

? Rap'çilerde bu dikbaşlılığın nedeni nedir?

Yaptıkları işe saygı ve sevgileri çok fazla. Yaşam tarzı, sokak kültürü, eğlenceye düşkünlük, biraz rahatlık olduğu için bizde genel olarak profil çok disiplinli değil. Ben disiplinliyim, iş varsa yaparım. Herkes çok iyi çalıştı ve ortaya güzel bir film çıktı.

Dağra Solmaz: Diğer rap'çiler gibi dikbaşlı değilim

FİLM ÇEKMEK KLİP SETİNE BENZEMİYOR

? Film neyi anlatıyor? İzleyiciler ne hissedecek filmde?

Sevdiğin bir şeye inanarak yaparsan her şeyi göze alabilirsin. Riske girebilirsin. Bu bir motivasyon filmi benim için. Hayat filmi de diyebiliriz. Sadece bir rap'çinin hayatı yok, işinden memnun olmayan bir reklamcının da hayatı var filmde. Bir başarı hikayesi-motivasyon filmi.

? Nasıl geçti çekimler?

Çok yorucuydu ama çok keyifli ve güzel geçti. Klip setlerine falan benzemiyor. Film seti çok başka. Uzun süre çekimler yaptık, 24 saat durmadan çalıştığımız oldu. Ben liseyi bıraktım ve okul hayatım orada bitti. Hep üniversite ortamını yaşamak istemiştim. Film setinde bunu yaşadım. Herkes çok sıcakkanlıydı, birbirine yardımcı oluyordu. Zaman su gibi geçti. Bittiğinde çok üzüldüm.

? Ozan Akbaba ile kamera önünde olmak nasıldı?

Filmde çekimler boyunca oyunculukla ilgili bana çok şeyler kattı. İlk okuma provası yaptığımız zaman herkese döndüm; Hande Soral, Melis Sezen ve Ozan Akbaba'ya dedim ki, "Evet ben rap'çiyim. Normal hayatımda asi bir adam olabilirim ama ben bu işi çok iyi yapmak istiyorum. Yanlış bir şey yaptığım zaman benim kafama vurun. 'Dağra bunu böyle böyle yap' deyin ben o yoldan giderim" dedim. Hepsi de çok yardımcı oldu ve sete hızlı alıştım.

KENDİMİ HEP SORGULARIM

? Filmden sonra kendi hayatını sorguladın mı peki?

Ben kendimi her gün sorgulayıp değiştiren bir insanım zaten. Sadece ben normalde her şeye evet diyen biri değilim. Gelen projeleri "benim bir yolum var, ben rap'çiyim" diyerek reddediyordum. Artık diyorum ki, "Çok keyifliymiş. Her şey ile ilgilenebilirim. Rap'çi olabilirim, oyuncu olabilirim, yarın öbür gün başka bir şey olabilirim." Benim ufkumu genişletti.

? Kuşadası'nda yaşıyorsun. Peki zor olmuyor mu oradan müzik, projeler yapmak?

Her şey dijital ortamda ilerlediği için sıkıntı olmuyor. Yine her şekilde İstanbul'a gidip gelmek gerekiyor. Ama İstanbul'a kendimi bağlayıp ona kendimi kullandırmıyorum. Gelip İstanbul'un nimetlerinden faydalanıp geri kaçıyorum ve Kuşadası'nda huzurlu bir hayatım var. Deniz, doğa istediğim zaman stresten uzaklaşıp kafamı dinliyorum. Çok mutluyum, huzurlu ve stressiz olunca stüdyoda daha başarılı olabiliyorsun, daha iyi üretebiliyorum.

? Yeni bir rap çalışmanız var mı?

Yeni single var ama daha çıkış tarihi belirlemedik. Sonrasında da bir albüm hazırlıyorum. "OKSMNR1" ilk albümdü, şimdiki "OKSMRN2" olacak. İnşallah o da iki ay sonra çıkacak. Kendi yaşadıklarımdan yola çıkıp tüme varım yapıyorum.

BİZ RAP'ÇİLER KOLAY EVRİM GEÇİRİYORUZ

? Rap'i gelecekte nerede görüyorsun?

Gelecekte de rap her yerde. Bugün nasılsa yine öyle olacak. Belki rap değil ama rap'çiler her yerde olacak. Yani biz kolay evrim geçiren sanatçı gurubuyuz. Müzik nereye giderse biz oraya gidiyoruz. Müziğimizin içinde her şey olabilir. Türk sanat müziği de bizim müziğin içinde olabilir, Batı müziği de. Rap her şeyin karması zaten.

? Rap'te bazen düşüşler olabiliyor, tartışmalar oluyor. Bunu neye bağlıyorsunuz?

Biz bazen birbirimizi yiyoruz. O sırada sanat kaygısını bir kenara bırakıp tamamıyla ego kaygısıyla hareket ediyoruz maalesef. ve o bizi bitiriyor. Dönem dönem sürekli bu böyle oldu. Birleşemedik, barışamadık. Kavgalar, küslükler hiçbir zaman bitmedi. Dolayısıyla çöküş yaşandığı zamanlar oldu. Birbirimize destek olamadık. Ama destek olduğumuz sürece bize bir şey olmaz diye düşünüyorum. Hepimiz kendimizi çok üstün görüyoruz. Bazen ve bunun yarattığı sorunlar oluyor, birleşemiyoruz. Bu gerçi bütün sanatçılarda var galiba ama bizimkiler biraz sert geçiyor.

Afişi dikkat çekti

"Hayatı rap ile kovalayanların hikayesi" mottosuyla yola çıkan "Kovala" filmi 17 Eylül Cuma günü Exxen adlı dijital platformda yayınlandı. Türkiye'nin ilk rap filmi olan "Kovala"nın afişi de sosyal medyada büyük ilgi gördü. Yapımcılığını TAFF Pictures, Wovie, RetroPro, Doğan Music Company (DMC) ve NETD'nin yaptığı, yönetmenliğini Burak Kuka'nın üstlendiği filmde başrolleri ise Stabil (Dağra Solmaz), Ozan Akbaba, Melis Sezen ve Hande Soral paylaşıyor.

Dağra Solmaz: Diğer rap'çiler gibi dikbaşlı değilim

İstanbul, Emrah, Film, RAP, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Dağra Solmaz: Diğer rap'çiler gibi dikbaşlı değilim - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kürt sorunu tartışmalarına Selahattin Demirtaş da katıldı: Çözümün adresi TBMM'dir 15:46 Kürt sorunu tartışmalarına Selahattin Demirtaş da katıldı: Çözümün adresi TBMM'dir Sedat Peker hakkında 15:36 Sedat Peker hakkında "hakaret" ve "iftira" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istendi F.Bahçe'den kapı dışarı edilen Frey, Belçika'da gol krallığına gidiyor 15:29 F.Bahçe'den kapı dışarı edilen Frey, Belçika'da gol krallığına gidiyor
Olay görüntüleri ortaya çıktı! Ustasını 5 saat bıçakla rehin alan garson, öncesinde bir de gasbetmiş 15:22 Olay görüntüleri ortaya çıktı! Ustasını 5 saat bıçakla rehin alan garson, öncesinde bir de gasbetmiş Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük 15:18 Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük Evlilik dışı bebeğini ilaç içerek öldürmek isteyen genç kadın, bebeğin yaşadığını fark ettiği anda elleriyle boğarak öldürdü 15:17 Evlilik dışı bebeğini ilaç içerek öldürmek isteyen genç kadın, bebeğin yaşadığını fark ettiği anda elleriyle boğarak öldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Önüne geçeceğiz" açıklamaları sonrası harekete geçildi! Fahiş fiyatlara karşı Erken Uyarı Sistemi geliyor Fatih Terim'i hedef alan Diagne'nin, Florya'da yaptıkları takımı hayrete düşürdü 14:30 Fatih Terim'i hedef alan Diagne'nin, Florya'da yaptıkları takımı hayrete düşürdü

Son Dakika Haberleri
15:48 PSG'de Lionel Messi sakatlandı! Pochettino, oyundan alma kararında haklı çıktı
15:45 Kürt sorunu tartışmalarına Selahattin Demirtaş da katıldı: Çözümün adresi TBMM'dir
15:36 Sedat Peker hakkında "hakaret" ve "iftira" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istendi
15:28 F.Bahçe'den kapı dışarı edilen Frey, Belçika'da gol krallığına gidiyor
15:21 Otostop yaparak bindiği araç bariyerlere çarpan kadın, hayatını kaybetti
15:17 Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük
15:16 Evlilik dışı bebeğini ilaç içerek öldürmek isteyen genç kadın, bebeğin yaşadığını fark ettiği anda elleriyle boğarak öldürdü
15:10 4 kişinin saldırısına uğrayan Yiğit Marcus Aral: Kerem'in selamı var deyip dövdüler, o kimmiş öğreneceğiz
14:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Önüne geçeceğiz" açıklamaları sonrası harekete geçildi! Fahiş fiyatlara karşı Erken Uyarı Sistemi geliyor
14:50 Alex Telles'ten yıllar sonra Didier Drogba itirafı: Sinirli bir şekilde hepimizi esir aldı, şişeyi kırdı
PSG'de Lionel Messi sakatlandı! Pochettino, oyundan alma kararında haklı çıktı PSG'de Lionel Messi sakatlandı! Pochettino, oyundan alma kararında haklı çıktı         
15:48
Ceviz hasadı geçen yıla oranla rekolte ve kalite de büyük düşüş yaşıyor Ceviz hasadı geçen yıla oranla rekolte ve kalite de büyük düşüş yaşıyor         
15:44
THY iç hat uçuşlarında pandemi nedeniyle iptal edilen ikram servisine yarın yeniden başlıyor THY iç hat uçuşlarında pandemi nedeniyle iptal edilen ikram servisine yarın yeniden başlıyor         
15:33
KOAH hastası eşine şifa olması için kozalak pekmezi üretti, şimdi siparişlere yetişemiyor KOAH hastası eşine şifa olması için kozalak pekmezi üretti, şimdi siparişlere yetişemiyor         
15:28
Otostop yaparak bindiği araç bariyerlere çarpan kadın, hayatını kaybetti Otostop yaparak bindiği araç bariyerlere çarpan kadın, hayatını kaybetti         
15:22
Ünlü Yatırım Holding, 300 milyon lira sermeye ile yatırım bankası kurmak için BDDK'ya başvurdu Ünlü Yatırım Holding, 300 milyon lira sermeye ile yatırım bankası kurmak için BDDK'ya başvurdu         
15:18
4 kişinin saldırısına uğrayan Yiğit Marcus Aral: Kerem'in selamı var deyip dövdüler, o kimmiş öğreneceğiz 4 kişinin saldırısına uğrayan Yiğit Marcus Aral: Kerem'in selamı var deyip dövdüler, o kimmiş öğreneceğiz         
15:10
İşlerine son verilen iki fabrika çalışanı, güvenlik görevlisini bıçak ve satırla rehin aldı İşlerine son verilen iki fabrika çalışanı, güvenlik görevlisini bıçak ve satırla rehin aldı         
14:39
6 yaşındaki kızlarının yatak bazasına sıkışan cansız bedenini bulan aile gözyaşlarına boğuldu 6 yaşındaki kızlarının yatak bazasına sıkışan cansız bedenini bulan aile gözyaşlarına boğuldu         
14:24
Şirinevler Meydanı'nda oluşan metrelerce otobüs kuyruğu vatandaşı canından bezdirdi Şirinevler Meydanı'nda oluşan metrelerce otobüs kuyruğu vatandaşı canından bezdirdi         
14:00
Erdoğan, ABD'de yaşayan Trabzonlu çiftin doğacak çocuğuna Erdoğan, ABD'de yaşayan Trabzonlu çiftin doğacak çocuğuna "Ayşe Betül" ismini verdi         
13:48
Göğüs silikonu karşılığında 2 çocuğunun velayetini eşine verdi! Savunması pes dedirtti Göğüs silikonu karşılığında 2 çocuğunun velayetini eşine verdi! Savunması pes dedirtti         
13:14
Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş         
12:27
Belediyeden örnek hareket! Sıfır dairelerini 84 üniversite öğrencisine tahsis etti Belediyeden örnek hareket! Sıfır dairelerini 84 üniversite öğrencisine tahsis etti         
12:10
TikTok'un sınırsız jeton gönderme açığını bulan Türk gençler, 20 bin dolarlık teklifi reddetti TikTok'un sınırsız jeton gönderme açığını bulan Türk gençler, 20 bin dolarlık teklifi reddetti         
10:54
Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı         
10:50
Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı         
09:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2021 16:00:07. #1.13#
SON DAKİKA: Dağra Solmaz: Diğer rap'çiler gibi dikbaşlı değilim - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement