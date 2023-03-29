Bomba gibi iddia: Ebru Şallı, 4 yıllık evliliğini bitiriyor

Ünlü model Ebru Şallı ile iş insanı Uğur Akkuş, 2019'da nikah masasına oturdu. Zaman zaman evliliklerindeki sorunlarla gündeme gelen çiftten kötü haber geldi.

EVLİLİKTE SONA GELİNDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçmişte yaşadıkları krizleri atlatan ancak beraberliklerine bir şans daha veren çiftin bu kez fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma noktasına geldikleri iddia edildi. Şallı'nın evliliğini bitirmek için harekete geçtiği de konuşulanlar arasında.

ŞİDDET İDDİASI

Uğur Akkuş'un geçtiğimiz aylarda trafikte seyir halindeyken tartıştığı Ebru Şallı'ya aracın içinde şiddet uyguladığı iddia edilmişti. Çevredekilerin yardımıyla şiddetten kurtulan Şallı ise haklarındaki darp iddiasını kesin bir dille yalanlayarak evliliğinde sorun olmadığını söylemişti.