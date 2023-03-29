Bomba gibi iddia: Ebru Şallı, 4 yıllık evliliğini bitiriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bomba gibi iddia: Ebru Şallı, 4 yıllık evliliğini bitiriyor

29.03.2023 13:31

Daha önce eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle sıkça gündeme gelen Ebru Şallı'nın evliliğinde yaşadığı sorunlardan dolayı boşanma kararı aldığı öne sürüldü. Magazin gündemini derinden sarsan iddiayla ilgili Şallı cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.

Ünlü model Ebru Şallı ile iş insanı Uğur Akkuş, 2019'da nikah masasına oturdu. Zaman zaman evliliklerindeki sorunlarla gündeme gelen çiftten kötü haber geldi.

EVLİLİKTE SONA GELİNDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçmişte yaşadıkları krizleri atlatan ancak beraberliklerine bir şans daha veren çiftin bu kez fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma noktasına geldikleri iddia edildi. Şallı'nın evliliğini bitirmek için harekete geçtiği de konuşulanlar arasında.

ŞİDDET İDDİASI

Uğur Akkuş'un geçtiğimiz aylarda trafikte seyir halindeyken tartıştığı Ebru Şallı'ya aracın içinde şiddet uyguladığı iddia edilmişti. Çevredekilerin yardımıyla şiddetten kurtulan Şallı ise haklarındaki darp iddiasını kesin bir dille yalanlayarak evliliğinde sorun olmadığını söylemişti.

YORUMLAR
500

Uğur Akkuş, Ebru Şallı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bomba gibi iddia: Ebru Şallı, 4 yıllık evliliğini bitiriyor - Son Dakika


Son Dakika
14:05 Yapay zekayla fotoğraflarını cinsel içeriklere çevirerek tacizde bulundular
13:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücretliyi sevindirecek haber: Temmuz ayında ara zam yapılacak
13:50 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacak
13:46 Gündemi meşgul eden tek bir konu var! Kulüpler Birliği toplantısından çıkacak karar ne olacak?
13:39 Yapay zekayla fotoğraflarını müstehcen içeriklere çevirip taciz ettiler
13:33 Gündemde tek bir konu var! Kulüpler Birliği toplantısından ne karar çıkacak?
13:12 Erdoğan, Karadeniz gazı için müjdeyi duyurdu: İki bayramı bir arada yaşayacağız
13:06 "Arefe gününü bekleyin" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki bayramı bir arada yaşayacağız
12:10 Can alan motosiklet kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı! 2 kişi metrelerce takla atıyor
13:06 Atalantalı milli yıldız Merih Demiral, Hakan Çalhanoğlu ile takım arkadaşı olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2023 14:15:50. #1.12#
SON DAKİKA: Bomba gibi iddia: Ebru Şallı, 4 yıllık evliliğini bitiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement