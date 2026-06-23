Defne Samyeli'nin kızının görüntüleri olay oldu - Son Dakika
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Defne Samyeli'nin kızının görüntüleri olay oldu

23.06.2026 10:41
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Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu, bir süredir birlikte olduğu iş insanı sevgilisi Tanalp Tokgöz ile Kıbrıs tatilinde objektiflere yakalandı. Akdeniz'in serin sularında etraftaki bakışlara aldırış etmeden romantik ve samimi anlar yaşayan genç çiftin görüntüleri magazin gündemine oturdu. Sosyal medya kullanıcıları, hızla yayılan görüntülere esprili bir dille "Defne Samyeli görmesin" yorumlarında bulundu.

Defne Samyeli’nin podyumlarda ve sosyal medyada fırtınalar estiren küçük kızı Derin Talu, bir süredir gözlerden uzak aşk yaşadığı iş insanı sevgilisi Tanalp Tokgöz ile Kıbrıs’ta objektiflere takıldı. Çiftin deniz içindeki romantik ve samimi anları magazin gündemine bomba gibi düştü.

Defne Samyeli'nin kızının görüntüleri olay oldu

KIBRIS SAHİLLERİNDE ROMANTİZM

Yaz sezonunu açan ünlü güzeller kervanına katılan Derin Talu, sevgilisi Tanalp Tokgöz ile birlikte soluğu Kıbrıs’ta aldı. Yoğun geçen dönemin yorgunluğunu Akdeniz’in serin sularında atan ikili, plajda ve denizde birbirlerine olan bakışlarıyla dikkat çekti. Deniz keyfi yaptıkları sırada etraftaki bakışlara aldırış etmeden romantik anlar yaşayan çift, aşk tazeledi.

Defne Samyeli'nin kızının görüntüleri olay oldu

"DEFNE SAMYELİ GÖRMESİN!"

Magazin basınına yansıyan aşk dolu kareler, kısa sürede sosyal medya platformlarında da en çok konuşulan konular arasına girdi. İkilinin birbirine çok yakıştığını belirten binlerce yorumun yanı sıra, görüntüleri izleyen bazı kullanıcıların esprili bir dille "Defne Samyeli görmesin" ve "Annesinden onayı çıktı mı acaba?" şeklinde yorumlar yapması dikkat çekti.

Defne Samyeli, Sosyal Medya, Derin Talu, Magazin, Akdeniz, Kıbrıs, Medya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Defne Samyeli'nin kızının görüntüleri olay oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Defne Samyeli'nin kızının görüntüleri olay oldu - Son Dakika
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