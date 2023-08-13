Demet Akalın, Ebru Gündeş'in güçlü sesine hayran kaldı

Yoğun bir konser takvimi bulunan Ebru Gündeş, dün akşam Bodrum'da sahneye çıktı. Ailesiyle Bodrum'da olan Demet Akalın da yakın arkadaşını yalnız bırakmadı. Akalın daha sonra sahneye çıkarak Ebru Gündeş'le düet yaptı. İkilinin performansı izleyicilerden alkış toplarken Gündeş'in güçlü sesi Akalın'ı adeta şaşkına çevirdi.

"YİĞİTLİK DENİNCE SEN"

Kulisinde ziyaret ettiği Ebru Gündeş'le daha sonra sahnede buluşan Demet Akalın, "Türkan" şarkısını söyledi. Şarkı arasında konuşan Ebru Gündeş "Aramam" diyerek atıfta bulununca Akalın da "Konuşmaz, Allah'a havale eder. Yiğitlik denince sen" dedi. Gündeş güçlü sesiyle şarkıya devam edince kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan Demet Akalın, önünde saygıyla eğilerek sevgisini gösterdi.