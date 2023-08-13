Demet Akalın, Ebru Gündeş'in güçlü sesine hayran kaldı - Son Dakika
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Demet Akalın, Ebru Gündeş'in güçlü sesine hayran kaldı

Son Güncelleme: 13.08.2023 10:12

Demet Akalın, sahnesine konuk olarak birlikte düet yaptığı Ebru Gündeş'in güçlü sesi karşısında şaşkınlık yaşadı. Akalın, Gündeş'e olan hayranlığını göstermek için önünde saygıyla eğildi.

Yoğun bir konser takvimi bulunan Ebru Gündeş, dün akşam Bodrum'da sahneye çıktı. Ailesiyle Bodrum'da olan Demet Akalın da yakın arkadaşını yalnız bırakmadı. Akalın daha sonra sahneye çıkarak Ebru Gündeş'le düet yaptı. İkilinin performansı izleyicilerden alkış toplarken Gündeş'in güçlü sesi Akalın'ı adeta şaşkına çevirdi.

"YİĞİTLİK DENİNCE SEN"

Kulisinde ziyaret ettiği Ebru Gündeş'le daha sonra sahnede buluşan Demet Akalın, "Türkan" şarkısını söyledi. Şarkı arasında konuşan Ebru Gündeş "Aramam" diyerek atıfta bulununca Akalın da "Konuşmaz, Allah'a havale eder. Yiğitlik denince sen" dedi. Gündeş güçlü sesiyle şarkıya devam edince kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan Demet Akalın, önünde saygıyla eğilerek sevgisini gösterdi.

Demet Akalın, düet yaptığı Ebru Gündeş'in sesini duyunca önünde saygıyla eğildi
Demet Akalın, düet yaptığı Ebru Gündeş'in sesini duyunca önünde saygıyla eğildi
YORUMLAR (3)
  • Murat Sarıal: razzap yok, bahşiş paraları komisyonlar degerli hediyeler yok. para lazım onun için bagırmak haykırmak şarkıyı iyi söylemek lazım. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Bekir DEMİRİ: Bir müslüman Allah'tan başka kimsenin önünde eğilmez eğilmemeli Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Kzk : O hareket önünde saygı ile eğilmek değil, tapmak manasını taşır, yani şirk içerir Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Demet Akalın, Ebru Gündeş, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Demet Akalın, Ebru Gündeş'in güçlü sesine hayran kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Demet Akalın, Ebru Gündeş'in güçlü sesine hayran kaldı - Son Dakika
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