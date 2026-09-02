Deniz Çakır’ın hayalindeki meslek şaşırttı! Oyuncu olmasaydı... - Son Dakika
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Deniz Çakır’ın hayalindeki meslek şaşırttı! Oyuncu olmasaydı...

Deniz Çakır’ın hayalindeki meslek şaşırttı! Oyuncu olmasaydı...
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Deniz Çakır, katıldığı bir Youtube programında özel hayatından meslek tercihine kadar pek çok konuda samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, kedisi Şati’yi kaybetmesinin ardından kendisini yalnız hissettiğini söyledi.

Deniz Çakır, meslektaşı Melis İşiten’in YouTube programına konuk olarak hayatına dair merak edilenleri anlattı. Samimi açıklamalarda bulunan oyuncu, özellikle geçtiğimiz dönemde yaşadığı kaybın kendisini derinden etkilediğini ifade etti.

“KENDİMİ ISSIZ HİSSEDİYORUM”

Çakır, kendisine yöneltilen “Kendini nasıl hissettiğin bir dönemdesin?” sorusuna, kedisi Şati’yi kaybettiğini söyleyerek yanıt verdi.

Ünlü oyuncu, “Kendimi ıssız hissettiğim bir dönemdeyim. Canım kedim Şati’yi kaybettim. Yalnız hissediyorum. Elimi, kolumu nereye koyacağımı bilemiyorum. Ben İstanbul’u hiç onsuz bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

Şati’nin turnelerde de kendisine eşlik ettiğini belirten Çakır, kedisinin hayatındaki yerinin çok büyük olduğunu dile getirdi.

BİLGEHAN BAYKAL İLE TANIŞMA HİKÂYESİNİ ANLATTI

2023 yılında Bilgehan Baykal ile evlenen Deniz Çakır, eşiyle yollarının nasıl kesiştiğini de anlattı.

Çiftin 2021 yılında Zuhal Olcay aracılığıyla tanıştığını söyleyen oyuncu, Olcay’ın kendisine Baykal’dan bahsettiğini aktardı. İlk başta bu tanışma fikrine sıcak bakmadığını belirten Çakır, daha sonra Arnavutköy’de karşılaşmalarının ardından Baykal’la tanışmayı kabul ettiğini söyledi.

Çakır, eşinin kendisine şiir kitabıyla gelmesinin de dikkatini çektiğini belirterek birlikte yaptıkları sohbetten etkilendiğini anlattı.

“BÜTÜN OLAN AŞKI SEVİYORUM”

Aşk anlayışından da bahseden Deniz Çakır, ilişkilerde iki kişinin birbirini dengelemesinin önemine dikkat çekti.

Oyuncu, “İkisinin de eşit derecede sevmesi gerekmiyor ama birbirini böyle eşitleye eşitleye, dengeleye dengeleye yaşamla beraber flört edebilmek bence aşk” dedi.

Anlık aşklardan ziyade zaman içinde oluşan ve iki kişinin hayatı birlikte paylaşabildiği ilişkileri sevdiğini belirten Çakır, karşılıklı ilgi ve uyumun önemini vurguladı.

“ADLİ TIP UZMANI OLMAK İSTERDİM”

Kriminal olaylara ilgisinin olduğunu da anlatan Deniz Çakır, oyuncu olmasaydı farklı bir meslek tercih edeceğini söyledi.

Sabahları Müge Anlı izlediğini belirten Çakır, adli tıp uzmanlarını ve cinayet çözümü üzerine içerikleri takip ettiğini ifade etti.

Ünlü oyuncu, “Şu anda başka bir meslek seçme şansım olsa kesinlikle adli tıp uzmanı olurdum” sözleriyle dikkat çekti.

“BAZEN KENDİMİ VASAT BULUYORUM”

Deniz Çakır, güzellik algısı ve cilt bakımıyla ilgili de samimi açıklamalarda bulundu. Bazı dönemlerde kendisini güzel bulduğunu, bazı zamanlarda ise görünüşünü eleştirdiğini söyleyen oyuncu, son dönemde kendisiyle daha barışık olduğunu belirtti.

Çakır ayrıca hayatı boyunca sigara kullanmadığını ve cildinin düzgün olmasını buna bağladığını söyledi.

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Son Dakika Magazin Deniz Çakır’ın hayalindeki meslek şaşırttı! Oyuncu olmasaydı... - Son Dakika

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