Depremde 17 yakınını kaybeden Karsu, Hatay'daki evine gitti! Enkaz görüntüleri kahretti - Son Dakika
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Depremde 17 yakınını kaybeden Karsu, Hatay'daki evine gitti! Enkaz görüntüleri kahretti

Depremde 17 yakınını kaybeden Karsu, Hatay'daki evine gitti! Enkaz görüntüleri kahretti

29.06.2023 16:01

6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonucunda Hatay'da ağır yıkımlar meydana geldi. Almanya'da yaşayan Karsu, depremden en fazla etkilenen illerden biri olan Hatay'da 17 akrabasını kaybetti. Karsu, yaraların sarılmaya çalışıldığı Hatay'a giderek yıkılan evinin enkazına gitti. Depremzedeleri ziyaret eden Karsu, ailesiyle zaman geçirirken yardım kampanyalarına da katıldı. Enkaz görüntüleri ise herkesi üzdü.

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 11 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Almanya'da yaşayan Karsu, depremden en fazla etkilenen illerin başında gelen Hatay'da yaşayan 17 akrabasını kaybetti. Yaraların sarılmaya çalıştığı Hatay'a giden Karsu, yıkılan evinin enkazına gitti.

DEPREMZEDELERİ ZİYARET ETTİ

Depremin ardından hem yurtdışında hem yurtiçinde yardım kampanyalarına katılan Karsu, Hatay'a giderek akrabalarını ziyaret etti. Yıkılan evlerin enkazında dolaşan şarkıcı, depremden kurtulan ailesiyle zaman geçiren Karsu, yapılan yardım kampanyalarına da katılmayı ihmal etmedi. Şarkıcı, Hatay'da karşılaştığı hayranlarıyla zaman geçirerek şarkı söylemeyi de ihmal etmedi.

Depremde 17 yakınını kaybeden Karsu, Hatay'daki evine gitti! Enkaz görüntüleri kahretti

ENKAZ GÖRÜNTÜLERİ HERKESİ ÜZDÜ

Öte yandan Karsu'nun 2018 yılında çektiği görüntülerle şimdiki enkazları paylaşması herkesi derinden etkiledi. Sempatik tavırlarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Karsu, kuzenleriyle Hatay usulü çiğköfte de yapmayı ihmal etmedi.

Depremde 17 yakınını kaybeden Karsu, Hatay'daki evine gitti! Enkaz görüntüleri kahretti
Depremde 17 yakınını kaybeden Karsu, Hatay'daki evine gitti! Enkaz görüntüleri kahretti
Depremde 17 yakınını kaybeden Karsu, Hatay'daki evine gitti! Enkaz görüntüleri kahretti
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Deprem, Hatay, Karsu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Depremde 17 yakınını kaybeden Karsu, Hatay'daki evine gitti! Enkaz görüntüleri kahretti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Depremde 17 yakınını kaybeden Karsu, Hatay'daki evine gitti! Enkaz görüntüleri kahretti - Son Dakika
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