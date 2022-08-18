ATV'nin sevilen dizisi Destan'da büyük final hazırlığı! Film tadında olacak - Son Dakika
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ATV'nin sevilen dizisi Destan'da büyük final hazırlığı! Film tadında olacak

18.08.2022 13:56
ATV'nin sevilen dizisi Destan'da büyük final hazırlığı! Film tadında olacak

Geçtiğimiz haftalarda basketbolcu sevgilisi Cedi Osman ile evlenen Ebru Şahin'in başrolünü oynadığı ATV'nin sevilen dizisi Destan'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Yeni sezonda devam edeceği düşünülen dizinin duygu yüklü bir bölümle seyircisine veda edeceği öne sürüldü.

İlk sezonuyla ekranlara damga vuran, seyircisi tarafından beğeniyle izlenen "Destan" dizisinin yeni sezonda devam edeceği düşünülüyordu.

DUYGU YÜKLÜ BİR BÖLÜMLE VEDA EDECEK

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan kulis bilgisi dizinin sevenlerini şoke etti. Bozdağ Film'in imza attığı dizi çıkan söylentilere göre bir gelişme olmazsa, duygu yüklü bir bölümle seyircisine veda edecek.

Destan büyük finale hazırlanıyor! Oyuncular tek tek arandı

FİNAL SENARYOSU YAZILDI

Birsen Altuntaş'ın edindiği yeni bilgilere göre; final senaryosu yazıldı. Senaryoyu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem yazdı. Eryılmaz dizinin ekrana veda edeceği 28. bölümün senaryo kapağını yayınladı. İki senarist aynı zamanda Bozdağ Film'in yeni dizisi "Ateş Kuşlarını" yazıyor.

Destan büyük finale hazırlanıyor! Oyuncular tek tek arandı

OYUNCULAR TEK TEK ARANDI

Bugün Destan dizisinin oyuncuları tek tek arandı ve haftaya final bölümünün çekileceğini iletildi. Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Akkız'la Batuga'nın destansı aşkının anlatıldığı diziye televizyon filmi tadında bir final bölümü yazılacak. Dizinin tün oyuncuları büyük finalde yer alacak.

Destan büyük finale hazırlanıyor! Oyuncular tek tek arandı

DESTAN KONUSU NEDİR?

Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Alpagu Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Alpagu Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı; bu iki garip kuşun sevdalarını kılıç, yüreklerini kalkan yaparak imkansızı başarmalarını konu alıyor.

Destan büyük finale hazırlanıyor! Oyuncular tek tek arandı

EBRU ŞAHİN KİMDİR?

Ebru Şahin kimdir, kaç yaşında; Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ebru Şahin, 28 yaşındadır. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi alan güzel oyuncu, kariyerine adımını 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile attı.

Destan büyük finale hazırlanıyor! Oyuncular tek tek arandı

İlk projenin ardından Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol alan Ebru Şahin, İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Burcu karakteriyle dikkatleri üzerine çekti. Yasak Elma dizisine konuk oyuncu olarak dahil olan Ebru Şahin, Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteriyle şöhrete kavuştu. Şahin şu sıralar Destan adlı dizide Akkız karakterine hayat veriyor.

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Kaynak: Snob Magazin

Ebru Şahin, Orta Asya, Destan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin ATV'nin sevilen dizisi Destan'da büyük final hazırlığı! Film tadında olacak - Son Dakika

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